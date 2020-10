Un nuovo cambio di stagione può mettere in ansia anche le fashioniste più esperte, su quali colori puntare?

COSENZA – Moda in inverno: le tonalità che tingeranno i look di questa stagione fredda sono neutre, come il beige e il marrone, ma anche classiche, come il nero e l’oro. Ci saranno però anche sorprese e tocchi di colore. Lo scettro va al classic blue che vibra di una sfumatura intramontabile e senza tempo. E’ allo stesso tempo semplice ed elegante, contemporaneamente rilassante e stimolante.

Torna il grigio, raffinato e versatile. Amato da pochi e temuto da tanti, viene spesso sottovalutato ma garantisce un risultato assolutamente impeccabile nella sua eleganza.

New entry nella lista dei colori è il verde che può essere smeraldo, bosco e militare. Con il suo carattere audace può essere indossato in total look, per osare con stile.

Che dire poi del rosa antico, cipria e albicocca, per un mix di leggerezza e trasparenze. Attenzione all’incarnato, non dona a tutte. La moda in inverno sui colori tenui si porta all over, ma, per scongiurare l’effetto Barbie, si può spezzare scegliendo un solo capo o accessorio che ne tenga alto il nome.

Altro colore mutevole e ricco di significati, oggi più che mai, è il rosa.La moda in inverno ci vuole calde, avvolgenti, intense e d’effetto nell’abbigloiamento. Sono così le sfumature che hanno imperato sulle passerelle della stagione fredda. Tutte assolutamente da copiare! Ovviamente non conta solo che tipo di vestito si indossa ma anche di che colore è e per questo serve saper scegliere facendo un’analisi in base alla nostra tipologia. Bisogna saper giocare con la moda, divertendosi!