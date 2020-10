Castelsilano, al via i lavori del Museo Itinerante Arcalabria, dedicato a Pino Bilotti

Prendono il via domani, 17 ottobre, i lavori del nascente Museo Itinerante Arcalabria da un’idea del presidente Tonino Cardamone

CASTELSILANO (KR) – L’idea è partita dall’estrosa mente del presidente di Arcalabria, Tonino Cardamone, che ha voluto fortemente intervenire nel borgo di Castelsilano creando un museo all’aperto intitolato alla memoria del compianto amico Pino Bilotti, già Presidente dell’Unione Ciechi e ipovedenti di Cosenza.

Il museo verrà creato all’interno del centro storico del borgo che è a forte rischio spopolamento, attraverso la decorazione di tutte le porte delle case disabitate. Questo per permettere l’arrivo di turisti e visitatori che vorranno apprezzare le opere d’arte creare da maestri della street art della scuola di Cosenza. Direttore artistico del Iseo e’ Amaele Serino (Tiskio) responsabile della street art School di Cosenza. Tantissimi artisti hanno dato la loro adesione per lasciare una testimonianza in questo bellissimo borgo che è chiamato anche “Terrazza della Provincia di Crotone”. Sarà sicuramente un bellissimo modo di passare in modo alternativo in fine settimana di autunno.