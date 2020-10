La pizza aiuta il buonumore e rende più felici

È da sempre una delle specialità del nostro Paese più famose in tutto il mondo. Un “peccato” di gola che vale la pena concedersi

La pizza mette d’accordo tutti, è davvero inutile negarlo. Per un italiano su due batte pasta, insalate e panini, perfino in pausa pranzo. C’è chi la mangerebbe ogni giorno, per la sua versatilità e perché regala “piacere”. Apporta un insieme di macronutrienti come i carboidrati complessi e le vitamine del gruppo B che oltre a garantire vitalità incidono sulla produzione dei neurotrasmettitori associati all’energia. Il triptofano è infatti presente, sia nell’impasto che nel ripieno. Questo “magico” aminoacido essenziale è iniziatore della serotonina, l’ormone della felicità. Produce tirosina, un aminoacido essenziale che converte l’apporto di dopamina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aiutano a sentire una immediata sensazione di benessere e appagamento.

Favorisce la condivisione

Rappresenta un vero e proprio rituale della buona compagnia e del piacere di stare insieme. Ritrovarsi davanti ad un pizza vuol dire raccontarsi, scegliersi e condividere un momento. Nel periodo del lockdown, è stato un “passatempo” ed una coccola per la famiglia. Fare la pizza in casa è davvero facile e veloce e non richiede particolari capacità: bastano pochi e semplici ingredienti e in soli 15 minuti l’impasto è pronto. La pizza disarma per la sua semplicità e per la piacevolezza della sua universalità. E se un classico pranzo o una cena possono essere considerati “impegnativi”, la pizza è “free” e può trasformarsi anche in un pretesto per accompagnarsi ancora.

Si, unisce anche quando si ordina d’asporto e si mangia da soli in un cartone davanti a una serie TV, perché in realtà in quel momento la pizza ci dà la compagnia che avremmo desiderato o semplicemente basta a sé. Ed anche per chi è a dieta, non vale la pena rinunciare alle sue grazie, ma imparare a goderne una volta a settimana, seguendo qualche piccola astuzia e accortezza! Si, è proprio così: una buona pizza profuma d’unione d’intenti e fa star bene.