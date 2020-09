Rossosimona per i lavoratori dello spettacolo, i vincitori del bando “Otto monologhi”

I vincitori del bando voluto dal direttore artistico di Rossosimona, Lindo Nudo, per dare un’opportunità di lavoro ad attori e attrici calabresi in un momento particolare che ha penalizzato fortemente i lavoratori dello spettacolo

RENDE – Sono stati comunicati i nomi dei vincitori del bando “Otto monologhi – Rossosimona per i lavoratori dello spettacolo” che la compagnia, fondata da Lindo Nudo (nella foto in basso), ha promosso in collaborazione con PalaculturaLab e Creativa, per offrire un’opportunità di lavoro ad attori e attrici professionisti residenti in Calabria attraverso l’ideazione di un monologo o una performance sul tema del lavoro.

Visto il numero cospicuo di proposte ricevute, la commissione selezionatrice ha deciso di portare il numero degli elaborati scelti da 8 a 9, garantendo agli artisti una somma equivalente all’assunzione per 5 giornate lavorative relative alle prove e una giornata relativa alla replica secondo i termini del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello spettacolo. Gli artisti avranno inoltre a disposizione, un tecnico di palcoscenico per due giornate (una di prova e una di replica), attrezzature audio-luci e spazio per la prova generale.

Ecco chi sono gli artisti e i titoli delle performance:

– Manolo Muoio (Cosenza) – Il mestiere della rivolta – Elogio dell’inattività – Studio per un radiodramma;

– Antonella Carbone (Cosenza) – Sogni Spezzati;

– Lorenzo Praticò (Reggio Calabria) – 4 x 25;

– Francesco Gallelli (Badolato) – Il sogno di Spartacu;

– Alessandro Skanderberg (Rossano) – Ars longa vita brevis;

– Rossella Agosto (Rende) – Telefono che squilla a vuoto;

– Silvana Luppino (Villa San Giovanni) – Preferisco il rumore del mare;

– Alma Pisciotta/ Giap Parini (Cosenza) – Traumarbeit;

– Luigi Marino (Cosenza) – U lavuru è fatiga.

Le nove performance inedite debutteranno sul palcoscenico del Palacultura di via Rossini a Rende durante il mese di ottobre.