Da Cosenza arriva ‘Calabrian Old Fashioned’: drink ispirato al capolavoro di Kubrick, Shining

Un drink d’autore di Roberto Gulino, bartender da anni nella Guida BlueBlazer ai migliori cocktail bar d’Italia

COSENZA – Da Cosenza arriva il ‘Calabrian Old Fashioned’, drink ispirato alla scena del capolavoro di Stanley Kubrick, Shining, in cui Jack Nicholson, ormai già impazzito, si trova al bar dell’Overlook Hotel a bere whisky, servito dal barman Lloyd. Il bartender Roberto Gulino, proprietario e bartender de La Bodega di Cosenza – da anni nella Guida BlueBlazer ai migliori cocktail bar d’Italia – ha quindi immaginato un Lloyd di origini calabresi, che serve a Jack Torrance un twist, una rivisitazione sul classico Old Fashioned, aggiungendo un ingrediente tipicamente calabrese come la melassa di fichi.

Si prepara con 6 cl di Maker’s Mark bourbon, 1 spoon di melassa di fichi, 1,5 cl di acqua naturale, 3 dash di Angostura e 3 dash di Old Fashion Aromatic Bitters. Con la tecnica build, inserire all’interno di un bicchiere Old Fashioned la melassa di fichi, l’acqua e i bitter. Miscelare con un bar spoon per farli amalgamare. Quindi, inserire il ghiaccio e il bourbon Maker’s Mark e miscelare. Come decorazione, dell’arancia disidratata e del fico essiccato. La base del drink è affidata al bourbon Maker’s Mark, distribuito in Italia da Stock Spirits e prodotto da sempre a Loretto, in Kentucky, nella più antica distilleria registrata negli Stati Uniti, fondata nel 1805. La prima bottiglia di Maker’s Mark fu commercializzata nel 1958, con il caratteristico sigillo di ceralacca rossa, una tradizione che nasce da Margie Samuels, moglie del fondatore e collezionista di cognac, molti dei quali proprio chiusi con tale sistema. Ogni bottiglia di Maker’s Mark ha le “4 W”: Water, Wheat, Wood and Wax – acqua, grano, legno e ceralacca!

INGREDIENTI:

6 cl Maker’s Mark bourbon

1 spoon melassa di fichi

1,5 cl acqua naturale

3 dash Angostura

3 dash Old Fashion Aromatic Bitters

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: arancia disidratata e fico essiccato

PREPARAZIONE:

Con la tecnica build, inserire all’interno del bicchiere la melassa di fichi, l’acqua e i bitter. Miscelare con un bar spoon per farli amalgamare. Quindi, inserire il ghiaccio e il bourbon Maker’s Mark e miscelare.