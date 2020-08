“Musica & Parole”, domani sera a Diamante con Marcello Cirillo ed Eric Daniel

L’appuntamento nella città dei murales con “Musica & Parole” domani sera alle 21.30 a largo Savonarola

DIAMANTE (CS) – L’ingresso è libero ma fino ad esaurimento posti e nel pieno vigore delle normative anti covid. Lo spettacolo “Musica & Parole”, vedrà protagonisti i grandi artisti della musica e dello spettacolo, come Marcello Cirillo ed Eric Daniel.

Un momento di riflessione sull’importanza della musica durante la quarantena del Coronavirus, con particolare attenzione ai brani che hanno accompagnato l’Italia nei durissimi mesi del lockdown appena trascorsi e al cantante Marcello Cirillo, che proprio in quel periodo così difficile per il nostro paese ha tenuto compagnia agli italiani, andando in onda con il suo web show Casa Marcello, spopolando sul web.

Colonne sonore, ever green italiane riviste dal pianista Giuseppe Perrone, con la Voce di Marcello Cirillo, Eric Daniel flauti e sassofoni e l’attrice Maria Pia Papaleo voce narrante. L’evento è stato ideato dal maestro Giuseppe Perrone.