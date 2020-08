Autostima, diminuisce con la bella stagione. Consigli utili

In estate facciamo più fatica ad avere un buon rapporto con noi stessi. Ecco, quindi, come correre ai ripari.

COSENZA – Autostima: mantenerla o acquisirla è un gioco di equilibri che parte dalla nostra mente e lì elabora in divenire il suo percorso, sempre attraverso la nostra forza interiore. Non tutto quello che viviamo dipende dalla nostra volontà ma prendere le situazioni nel modo giusto è il primo passo per riuscire a ritrovare equilibrio.

Autostima: diminuisce in estate

Sarà per gli abiti leggeri che mettono maggiormente in mostra il nostro corpo facendoci sentire sotto l’occhio impietoso del giudizio altrui, ma in estate la nostra autostima il più delle volte precipita. Quest’anno, poi, dopo il lungo lockdown e il frequente ricorso alle consolazioni alimentari, ci ritroviamo un pò sfasati e appesantiti. Bisogna correre ai ripari. Iniziamo con il curare nostro aspetto. Facciamo qualcosa per il nostro corpo: mangiamo un po’ meno e muoviamoci di più. Basta un pò di forza di volontà per vedere risultati in breve tempo e sentirci meglio. Scegliamo accanto a noi persone positive e solari. Si, circondiamoci di positività e pensieri leggeri. Ogni giorno facciamo almeno un complimento a noi stessi per qualcosa di buono che abbiamo fatto, senza essere troppo severi e sempre troppo di corsa per coccolarci un pò. Ricordiamo che il mugugno alimenta solo il cattivo umore e non porta soluzioni. Concentriamoci sul presente: è il futuro ad essere incerto, ma noi siamo qui ora.