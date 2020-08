Psoriasi, le cattive abitudini da eliminare

Capita di adottare dei comportamenti che possono addirittura peggiorare il problema.

COSENZA – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, cronica e recidivante, caratterizzata da chiazze eritematose ricoperte da uno strato squamoso, generalmente localizzate all’altezza dei gomiti, della ginocchia, della regione sacrale e del capillizio.

La psoriasi non è contagiosa, perciò stare vicino o toccare una persona che ne è affetta non comporta in alcun modo una trasmissione. E’ buona norma evitare di indossare indumenti troppo stretti che sfregano la pelle e alla lunga provocano abrasioni. E’ sempre meglio preferire detergenti non aggressivi, come saponi e shampoo dalla consistenza oleata. Che fra stress fisico e psicologico e psoriasi ci sia un legame, è risaputo e dimostrato nel tempo da numerosi studi. Essere ottimisti e prendere le cose con spirito è fondamentale. L’umore aiuta tanto a ritrovare benessere e sentirsi meglio. Anche seguire un’alimentazione equilibrata è un aspetto fondamentale; così come è raccomandata l’attività fisica, ricordando che fra obesità e rischio di psoriasi c’è un filo diretto.