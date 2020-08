Borsa porta prosecco: è la più desiderata dell’estate

E’ un accessorio dal design molto trendy, che permette di avere sempre a portata di mano la mini bottiglia preferita.

COSENZA – Borsa porta prosecco: è realtà. Si chiama Sixff Pack Prosecco in PVC ed è completamente trasparente con manico in legno. E’ realizzata dall’azienda vinicola Ruffino in collaborazione con Amanda Litzinger. E’ richiestissima, basta pensare che appena messa sul mercato ha registrato il sold out nel giro di poche ore.

La borsa porta prosecco è impermeabile, perciò il fondo può essere riempito di ghiaccio. Una volta poi sciolto, basta rovesciare l’acqua formatasi ed asciugarla in modo accurato con un panno morbido. Fa sorridere ma a quanto pare l’estate 2020 vuole la borsetta piena di prosecco.