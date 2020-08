L’importanza della certificazione ADM e l’accordo fra 888 Casino e NetEnt

La mancata informazione rischia di diventare un serio problema, specialmente per via del rischio di furto di dati personali e per la clonazione della carta di credito

I giocatori che sono soliti frequentare le piattaforme di gambling online sanno bene quanto sia importante iscriversi solo a quei casinò che possiedono la certificazione ADM in home page. Al contrario, chi invece ha appena approcciato questo universo, con tutta probabilità non conosce l’importanza del bollino in questione, e la sua efficacia a livello di garanzie e di sicurezza.

A questo proposito va detto che la mancata informazione rischia di diventare un serio problema, specialmente per via del rischio di furto di dati personali e per la clonazione della carta di credito. In altri termini, il bollino ADM comunica agli utenti che quella sala da gioco digitale è affidabile al 100%, e di conseguenza non si rischiano truffe, come nel caso dei mancati pagamenti.

Ecco perché è importante saperne di più sulla certificazione ADM, e su quali sono i criteri che l’agenzia delle dogane e dei monopoli sfrutta per stabilire l’affidabilità di un casinò online.

Come riconoscere un casinò online legale e affidabile

Come detto in apertura, la prima cosa da fare quando si entra in un sito di gambling è verificare la presenza nella home page del bollino ADM, che certifica la legalità e l’affidabilità del casinò digitale. Non a caso, tutti i siti privi di bollino e dunque non autorizzati vengono considerati come illegali in Italia, con il pericolo di divenire vittime di raggiri e di truffe.

Come eroga questa certificazione l’ADM? Valutando alcuni aspetti chiave, come la protezione dei dati di pagamento e i riferimenti personali e sensibili dell’utente. Contano anche altri fattori primari come la sicurezza dei sistemi informatici del servizio, insieme alla presenza del software per la generazione dei numeri casuali. A tal proposito, proprio i software richiedono un approfondimento a parte, specialmente se si parla dei giochi offerti dalla piattaforma agli utenti.

L’importanza dei giochi: la partnership 888Casino-NetEnt

Va specificato che non basta la semplice certificazione, perché legalità non vuol dire necessariamente qualità. Alcuni casinò telematici, infatti, riescono ad andare incontro ad esigenze più specifiche, creando tantissime alternative da mettere a disposizione dei giocatori. Un esempio è la recente notizia riguardante l’accordo tra 888Casino, uno dei più noti siti di gambling recensito anche da Wisecasino, e NetEnt, un network fornitore di videogame di ultima generazione.

Proprio la NetEnt viene considerata come assolutamente sicura dall’ADM, e infatti fa parte della ristretta lista di software house autorizzate per rifornire i casinò telematici. Grazie a questa partnership, 888 Casino potrà ospitare sulle proprie pagine i migliori giochi di casinò live, integrando quindi un’opzione oggi molto richiesta sul mercato. In base alle dichiarazioni di 888 Holdings, l’obiettivo di questa integrazione è continuare a fornire un servizio completo agli appassionati di casinò, presentando soltanto il meglio delle soluzioni live e interattive attualmente a disposizione.