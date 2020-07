L’anguria ti fa bella. Scopri perchè

E’ un frutto ricco di vitamine e sali minerali e possiede numerose proprietà benefiche per il nostro organismo

COSENZA – L’anguria oltre ad essere buona, grazie alla presenza di acqua, vitamine e sali minerali, si presta a rendere più bella la pelle del viso, donando la giusta idratazione, un buon nutrimento e la possibilità, grazie agli antiossidanti che contiene, di mantenersi elastica. Aiuta a disintossicare e depurare, ha un elevato potere saziante e aiuta a reintegrare i minerali persi con la sudorazione estiva.

L’anguria è un frutto ricchissimo di acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Il suo contenuto calorico è bassissimo: 100 gr di cocomero apportano solo 30 calorie. Queste caratteristiche ne fanno un prezioso alleato della dieta. L’anguria è quindi un frutto dissetante, perfetto per l’estate. E’ ottima per recuperare le sostanze perse con la sudorazione.

Scopriamo tutte le sue proprietà:

Combatte l’ipertensione – Fa bene all’apparato cardiocircolatorio in quanto aiuta ad abbassare la pressione. Questa proprietà è dovuta alla presenza del potassio e della citrullina, che aiutano entrambi ad equilibrare la pressione. E’ anche povera di sodio.

Contrasta la cellulite – E’ricchissima di acqua e altamente diuretica, quindi contrasta la ritenzione idrica favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Questo è naturalmente benefico per l’apparato circolatorio.

È remineralizzante- E’ fonte di minerali e vitamine importanti, che vanno reintegrati specialmente in estate a causa dell’aumento della sudorazione dovuta al caldo eccessivo. Una bella fetta vi farà riprendere dalla spossatezza.

Previene la cistite – Essendo diuretica, aiuta la disintossicazione dei reni e della vescica contrastando la crescita dei batteri.

È antiossidante – L’anguria contiene sostanze ad azione fortemente antiossidante, che prevengono i tumori in quanto contrastano l’azione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Tra questi ricordiamo la Vitamina C, il licopene e il beta-carotene.



Combatte la stanchezza – Il consumo regolare di anguria in estate contrasta la stanchezza e la debolezza grazie al buon quantitativo di sali minerali.

Favorisce la perdita di peso– L’alto contenuto di acqua dell’anguria conferisce un elevato senso di sazietà. Questa caratteristica insieme alle poche calorie dell’anguria, ne fanno un alleato ideale per chi sta seguendo un regime dietetico ipocalorico.

Mantiene il benessere della pelle – Grazie al contenuto di beta-carotene, il consumo di anguria ritarda l’invecchiamento della pelle e la mantiene elastica. La vitamina C, invece, assicura la produzione di collagene indispensabile per una pelle sana.

Ha proprietà antinfiammatorie – Questa proprietà dell’anguria avviene grazie al licopene, un’antiossidante ad azione antinfiammatoria che previene l’insorgenza dei tumori e promuove la salute del cuore e delle ossa.