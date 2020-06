Casinò online live: i principali consigli per i principianti

Se si è nuovi al mondo del gioco live online o nuovi anche solo al gioco digitale è importante fare attenzione a quello che si fa e a come ci si approccia

Nel gioco d’azzardo online ci sono in ballo soldi veri e spesso anche tanti è quindi un mondo da non prendere alla leggera. Con alcune accortezze potrete divertirvi e giocare online al gioco live che più preferite.

La scelta del sito su cui giocare

La piattaforma digitale su cui creare un account e mettere i vostri soldi per il gioco, è la prima cosa da controllare. I siti di betting e casinò online sono moltissimi e c’è ne sono per ogni gusto, provate a chiedere consiglio ad amici ed altri giocatori per potervi confrontare su quale piattaforma faccia al vostro caso; è fondamentale però che questi siti abbiano l’approvazione e il bollino dell’ADM con il numero di concessione sulla home page del sito, di cui potete controllare l’autenticità sul sito dell’ADM. La presenza della certificazione ADM sta ad indicare che il casinò rispetta le norme di sicurezza per il giocatore ed è a norma di legge.

Il casino online live: come funziona

Il gioco d’azzardo su piattaforma digitale mette a disposizione anche la possibilità di giocare al casinò live online dove c’è un dealer in carne ed ossa, in una vera sala da gioco con telecamere ed apparecchiature hi-tech che assicureranno il corretto svolgimento della partita.

Si può accedere al casinò online live tramite il download di un programma apposito (se richiesto dal sito) oppure direttamente dal browser. Il giocatore può osservare lo svolgimento della partita tramite lo streaming video e interagire con il dealer e piazzare le puntate tramite gli appositi comandi, le informazioni vengono trasmesse al dealer; dall’altra parte il sistema registra l’esito della giocata tramite i codici a barre presenti sulle carte, effettua il calcolo e assegna le vincite.

La scelta del tavolo da gioco

Ora che siete a conoscenza delle basi gioco live non vi resta che trovare un gioco che vi ispiri e giocare. Ma attenzione, non esistono partite di prova nel gioco live, se non conoscete il gioco o le sue regole provate a fare qualche partita di prova con un croupier digitale, molti siti di gaming mettono a disposizione una demo o una versione free del gioco, in modo tale da poter imparare tutte le regole e potervi divertire il più possibile. La scelta dei giochi live è vasta dalla roulette francese, double ball, venezia fino ai giochi di carte più famosi con le loro varianti blackjack tradizionale, poker, texas hold’em , baccarat.

Puntate forti

I limiti minimi di puntata sono più alti rispetto al gioco tradizionale digitale con i croupier digitali, è importante quindi che siate a conoscenza di quanto sia il minimo delle puntate. Il gioco live non può essere preso alla leggera essendo più intenso si per qualità che per impegno del giocatore, è importante che i principianti non si gettino a capofitto nel gioco senza sapere cosa stanno facendo. Le piattaforme di gioco digitale vi forniranno tutte le informazioni di cui avete bisogno per giocare responsabilmente e divertirvi.