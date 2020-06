Oggi si celebra la ‘Giornata mondiale della sicurezza alimentare’

Lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per prevenire, individuare e gestire i rischi alimentari contribuendo così alla sicurezza alimentare

COSENZA – Nel 2020 la ‘Giornata mondiale della sicurezza alimentare’ si apre con linee guida anti-Covid 19 per agevolare i ristoratori nella ripartenza. Il documento è curato da Paola Cane, esperta in sicurezza alimentare e gestione delle crisi e Jocelyn Lee Lion. Le indicazioni sono quelle dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle linee guida dettate da Commissione europea, Cdc e Autorità sanitarie nazionali europee e Nord Americane. Da oggi, il documento è scaricabile gratuitamente, per tutti gli operatori della ristorazione, digitando l’indirizzo www.miasolution.it.

Grazie ad una profonda conoscenza del settore, Mia Solution offre assistenza in materia di sicurezza alimentare. Tra le norme tracciate anche la modalità di ingresso e accoglienza, l’uso di menù digitali o usa e getta, il servizio al tavolo. Si comprenderà meglio la gestione sicura delle eventuali aree bimbi, la modalità di pagamenti sicuri, la gestione dei servizi di take away, le misure di igiene. Parlare di sicurezza alimentare è estremamente importante e attuale. Soprattutto perché i consumatori, al giorno d’oggi, manifestano un crescente bisogno di certezze ed informazione.