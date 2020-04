Fare l’amore fa bene alla nostra salute, lo dice la scienza

Se non volete ammalarvi fate sesso, e fatelo più che potete, perché è una medicina naturale.

Il sesso è terapeutico, salutare, e chi non lo pratica, soprattutto dopo una certa età, si ammala più facilmente. È quanto emerge da uno studio britannico pubblicato su una rivista specializzata. Persino il sistema immunitario beneficia della pratica sessuale. Il sesso, dunque, fa bene. A patto che sia protetto contro le malattie sessualmente trasmissibili.

Lo dice la scienza

Ricordiamo che da sempre la medicina e la scienza sostengono che avere una vita sessuale attiva è un toccasana, fa bene alla salute fisica e psicologica. I benefici si ripercuotono su tutto l’ organismo, addirittura con un’ azione anti-aging evidente e documentata. Rallenta l’ invecchiamento soprattutto del sistema cardiovascolare e del cervello, mantenendo alto il livello degli anticorpi. Avere rapporti sessuali una o due volte la settimana sembrerebbe la frequenza ottimale per potenziare il sistema immunitario. Ma il sesso fa bene anche al sonno, perché è stato dimostrato che dopo un rapporto sessuale i livelli di prolattina, l’ ormone che media il rilassamento muscolare e psicologico, si innalzano notevolmente. Si annullano così i sentimenti di rancore, di rabbia e di risentimento repressi durante il giorno. Il sesso e la sua gratificazione, ha anche effetti antidolorifici, innalzando la soglia del dolore, specie nelle donne, nelle quali la attività sessuale regolare rinforza i muscoli del pavimento pelvico, mantenendoli tonici e riducendo di conseguenza i dolori mestruali. Nell’uomo fare sesso almeno due volte a settimana dimezza il rischio di arterie ostruite.

I rapporti sessuali frequenti risultano un significativo predittore di longevità per gli uomini, mentre nelle donne lo è il fatto di avere ben goduto dei avuto rapporti intimi soddisfacenti. Il sesso attivo fa anche dimagrire essendo di fatto una attività fisica e ginnica che impegna tutti i muscoli del corpo, e durante un rapporto completo si arrivano a bruciare fino a 250 calorie, molte di più di quelle che si consumano in mezz’ora di camminata veloce, o saltando un pasto. Potremmo continuare ancora per un bel pò, ricordate che volersi bene parte anche dal piacere in camera da letto!