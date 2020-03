Prenditi cura dei capelli anche da casa, con trattamenti naturali

Uova, yogurt e miele possono diventare all’occorrenza degli ottimi ingredienti per il trattamento dei nostri capelli

COSENZA – Naturali, convenienti e senza controindicazioni. Esistono dei trattamenti naturali, dedicati proprio alla cura dei capelli, normali, grassi o secchi che siano. Fare un impacco a base di uovo sui capelli, ad esempio, non solo li renderà più idratati grazie alle proteine ed i grassi contenuti nel tuorlo ma anche più forti e meno grassi grazie alle proprietà antibatteriche dell’albume. Applicate una miscela, utilizzando più di un uovo a seconda della lunghezza, sui capelli umidi e lasciate agire per circa 30 minuti. Risciacquate bene e procedete con il normale shampoo. Il trattamento con un uovo intero o con il tuorlo può essere fatto una volta al mese, mentre con il solo albume anche ogni due settimane. Da provare!

Contro la forfora e il prurito, vengono in nostro aiuto il succo di limone o l’olio di oliva. Infatti l’acidità nel succo di limone aiuta a liberare il cuoio capelluto dalle squame secche mentre l’olio d’oliva aiuta ad idratarlo. Mescolate 2 cucchiai di succo di limone fresco, 2 cucchiai di olio e 2 cucchiai di acqua. Massaggiate il cuoio capelluto umido. Lasciate in posa per 30 minuti, poi sciacquate i capelli con lo shampoo. Il trattamento può essere applicato ogni due settimane.

Il miele con le sue proprietà emollienti, idratanti e seboregolatorie, è davvero molto prezioso. Preparate una miscela con 2 cucchiai di miele, sciolto in un po’ di acqua o in 2 cucchiai di olio per rendere più facile l’applicazione, e usatela su tutta la lunghezza dei capelli umidi. Lasciate in posa per 30 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida e procedete con il normale lavaggio. Il trattamento può essere applicato una volta al mese.