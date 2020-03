Stop al solito rametto di mimosa: 5 idee regalo originali per la Festa della Donna

L’8 marzo si festeggia la Festa della Donna, ecco alcune proposte per non regalare il solito rametto di mimosa. Tanti pensierini per spendere cifre contenute ma fare dei bei regali

Manca veramente poco alla Festa della Donna ma c’è ancora tempo per prepararsi al meglio. Perché se è vero che si tratta di una festa festeggiata dalle donne – con la classica uscita con le amiche – è altrettanto vero che gli uomini non possono lasciarla passare come se nulla fosse. Vista la ricorrenza è una buona abitudine fare un regalo per la Festa della Donna. Basta un pensierino, giusto per mostrare attenzione e condivisione per ciò che rievoca l’8 marzo. Nella stragrande maggioranza dei casi gli uomini se la cavano con il più classico dei regali: il mazzetto di mimosa. Magari acquistato in fretta e furia sulla strada di ritorno dal lavoro. Se ci si accontenta del pensierino e della tradizione allora si può essere soddisfatti anche così.

Le donne hanno la loro mimosa e l’uomo ha la “certificazione” di essersi ricordato della festa. La tradizione della mimosa però può essere mantenuta e anche ampliata, basta abbinarci qualcosa di meno scontato e più carino. Ci possono essere tanti pensierini per spendere cifre contenute ma fare dei bei regali per la Festa della Donna. Per questo abbiamo selezionato per voi 5 prodotti dal sito DottorGadget. Un negozio online perfetto per trovare idee regalo per ogni occasione, anche la Festa della Donna.

Pulisci microonde Angry Mama

Un simpatico accessorio per la cucina che però si rivela anche molto utile. Basta riempire il personaggio di acqua e aceto e metterlo nel forno a microonde per 5 minuti alla massima potenza. Le incrostazioni e l’unto sulle pareti del forno si scioglieranno e basterà una passata di spugna finale per fare tornare il forno come nuovo.

Bombe da bagno Prosecco

Cosa c’è di meglio di un bagno rilassante? Un bagno mentre si sorseggia un bicchiere di ottimo spumante. Per rendere il tutto ancora più celebrativo ci sono le Bombe da bagno Prosecco, delle palline che si sciolgono in acqua facendo tante bollicine e che danno all’acqua una profumazione di spumante.

Pantofole riscaldabili nel microonde

Marzo è ancora un mese da piedi freddi, motivo per cui si possono ancora regalare dei gadget riscaldanti. Una bella idea regalo per la Festa della Donna sono le Pantofole da riscaldare nel microonde. Delle calzature dotate di un sacchettino interno estraibile da riscaldare nel forno a microonde. Addio piedi freddi!

Cuscino multiuso da mano

Se dovete fare un regalo a una dormigliona c’è un cuscino pensato per chi riesce a dormire in ogni luogo o situazione. Per aumentare il comfort di chi dorme anche in strane posizioni c’è il Cuscino multiuso da mano. Una soluzione molto particolare che permette di trovare varie posizioni per sfruttarlo e riposare molto più comodamente.

Magneti Pusheen Cat

Un set di magneti con protagonista la gatta più famosa del web. La mitica gatta Pusheen si mostra in tutta la sua simpatia con un set di magneti ufficiali che faranno diventare più bello e vivace il vostro frigorifero. Per un regalo per la Festa della Donna diverso dal solito ma molto bello.