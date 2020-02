Aumenta la stampa online di magliette personalizzate

Negli ultimi anni si è notato un aumento della richiesta di magliette personalizzate per veicolare un messaggio, esprimere un’emozione o mostrare a tutti un annuncio pubblicitario

La società moderna è alla costante ricerca della personalizzazione e questo desiderio ha influenzato anche il settore della moda. Negli ultimi anni si è notato un aumento della richiesta di magliette personalizzate per veicolare un messaggio, esprimere un’emozione o mostrare a tutti un annuncio pubblicitario. Da tempo ormai le aziende si rivolgono a società specializzate nella stampa di magliette personalizzate per avere delle t-shirt da far indossare ai dipendenti, oppure da sfruttare come gadget pubblicitario. Non solo le aziende mantengono vivo questo settore, ma anche i clienti privati scelgono la stampa a basso costo di t shirt personalizzate per esaudire il desiderio di avere una maglietta unica, creata secondo il proprio stile personale.

T-shirt: una storia di successo

La t-shirt nacque come capo di abbigliamento nel 1904 in America, anche se il termine t-shirt fu utilizzato per la prima volta sedici anni dopo da Fitzgerald nel romanzo “Di qua dal paradiso”. Le magliette sono subito riuscite ad imporsi come capo d’abbigliamento facile da vestire, fino a diventare un indumento presente nell’armadio di ciascuno di noi. Attualmente la t-shirt non viene più utilizzata solo come indumento intimo da indossare sotto altri capi d’abbigliamento, ma come indumento adatto in diverse occasioni. Tante persone scelgono di indossare una maglietta personalizzata per distinguersi dalla massa e per mettere in mostra la loro personalità.

Personalizzare magliette online: perché è la scelta vincente

Il digitale ha reso più semplice personalizzare le magliette e riceverle comodamente a casa. Per ottenere i benefici della procedura online è necessario però affidarsi ad una società specializzata. In Italia è molto conosciuto Burger Print, considerato un punto di riferimento da coloro che vogliono stampare t-shirt personalizzate di qualità ed a costi convenienti. Ai clienti viene data la possibilità di scegliere il modello da personalizzare e di creare una maglietta unica. Per ciascun modello sono disponibili le varie taglie, quindi la stessa stampa potrà essere adattata alle dimensioni della maglietta, al fine di ottenere un risultato finale perfetto.

Fondamentale è il controllo della qualità del materiale, insieme alla valutazione della vestibilità dell’indumento. Va ricordato infatti che le magliette personalizzate dovranno essere indossate e che se dovesse mancare la comodità non verrebbero indossate con piacere. Le aziende che decidono di investire sulla stampa delle t-shirt per la sponsorizzazione del loro servizio/prodotto non possono sottovalutare questi fattori: delle magliette scomode e di qualità scadente farebbero cattiva pubblicità, invece di portare a dei risultati positivi.

Prima di dare conferma per la stampa, ci si può fare un’idea di quello che sarà il risultato finale osservando il bozzetto grafico pre-stampa. Questo è un passaggio delicato della procedura online, perché è il momento in cui bisogna valutare se il progetto grafico si adatti bene al modello di maglietta preferito. Le t-shirt sono disponibili in diversi colori, tra i quali però si dovrà scegliere tenendo conto dei colori della propria stampa, per non correre il rischio che il disegno o la scritta non si vedano bene.

Personalizzare le magliette online e richiedere la stampa attraverso un ordine digitale porta ad un vantaggio economico. Il prezzo della singola maglietta è inferiore a ciò che si dovrebbe spendere in un negozio fisico per acquistare lo stesso prodotto, inoltre sono proposti ai clienti degli sconti quantità fino al 90%. Il cliente privato che acquisterà poche magliette non noterà la differenza, ma le aziende che sceglieranno questi capi d’abbigliamento come gadget pubblicitari potranno risparmiare molto.

Le magliette acquistate online sono consegnate con spedizione gratuita, in modo che il trasporto non vada ad incidere sulla spesa finale per il cliente. In caso di problemi ci si può rivolgere al servizio di assistenza clienti, attivo 24/7 e sempre disponibile per chiarire i dubbi e risolvere le difficoltà degli acquirenti.