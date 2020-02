Influenza e cambi di stagione, i cibi e i consigli per aumentare le difese immunitarie

Nei cambi di stagione e nei periodi invernali, quando è maggiore la probabilità di raffreddori e influenze, è bene potenziare il nostro sistema immunitario

COSENZA – Il nostro sistema immunitario ci protegge quotidianamente da varie infezioni, malattie e dalle sostanze nocive presenti nell’ambiente. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina B6, acido folico e vitamina B12, ferro, rame, selenio e zinco contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. Un’alimentazione sana, sufficiente esercizio fisico e ore di sonno, così come la riduzione dello stress, dell’alcol e del fumo, possono rafforzare il sistema immunitario. Nei cambi di stagione e nei periodi invernali, quando è maggiore la probabilità di raffreddori e influenze, è bene potenziare il nostro sistema immunitario: un corretto apporto di vitamine e di oligoelementi è fondamentale.

Ai microfoni di RLB i consigli del biologo e nutrizionista Vincenzo Liguori. «L’assunzione equilibrata di vitamine A, B, C ed E, associata a minerali come calcio, magnesio e zinco, aiuta a preservare le difese dell’organismo, contribuendo all’ottimizzazione della risposta immunitaria. Ovviamente non esiste l’alimento completo e bisogna seguire una dieta variata e indirizzata su alcuni alimenti, piuttosto che altri».

Per riuscire a soddisfare il fabbisogno organico di questi composti, quindi, bisogna consumare cibi freschi, tanta frutta e verdura, ma anche i legumi, che sono alimenti dall’elevato valore nutritivo, sia sul piano della composizione in macronutrienti sia su quello del contenuto di micronutrienti essenziali in grado di supportare le difese immunitarie e numerose altre funzioni fondamentali dell’organismo. Considerato che le quantità di vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno sono considerevoli e non basta la corretta alimentazione, gli integratori alimentari sono un valido aiuto per integrare il complesso multivitaminico di cui abbiamo bisogno. Prima di assumere qualsiasi integratori alimentari o vitamine per rafforzare il sistema immunitario, comunque è bene consultare un medico.

L’intervista completa al dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista.