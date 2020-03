‘Amore Opera Show’ : la lirica calabrese in concerto

La musica lirica è una forma d’arte di origini antiche, che riscontra anche in Calabria molto interesse.

COSENZA – ‘Amore Opera Show’ sarà il 13 marzo sul palco del Teatro Garden di Rende. La nostra regione è carica di talento, di artisti, di eccellenze. Personaggi che in diversi ambiti hanno avuto il prestigio di calcare importanti palcoscenici, scenari di primo ordine e contesti degni di nota. Questo è il caso di tre giovani cosentini – due cantanti lirici e un pianista – con un curriculum importantissimo. Si tratta di Stefano Tanzillo, Andrea Tanzillo e Andrea Bauleo. Cosenza li unisce, e ad unirli, non è solo la loro città natale, ma il loro amore per la musica: una carriera che li porta in giro per il mondo ad esibirsi in contesti di primo ordine.

I protagonisti

Il tenore Stefano Tanzillo è un giovane cantante del panorama lirico, con all’attivo presenze nei più importanti teatri internazionali. Collabora con la Fondazione Luciano Pavarotti dal 2013 cantando per i vari memorial del Maestro. Vincitore del premio new generation agli Oscar della lirica e di diversi concorsi internazionali. Molteplici i debutti di opere di Verdi, Mascagni, Mozart e l’attività concertistica. Andrea Tanzillo, a soli 23 anni prende parte alle produzioni di Traviata, Rigoletto e Nabucco, all’Aida di Franco Zeffirelli in Cina nel 2017. Nell’ultimo anno è protagonista dello spettacolo itinerante “Le sette parole di Maria”. Nel luglio 2019 è protagonista nello spettacolo della RAI proposto per i cinquant’anni dell’allunaggio. Andrea Bauleo ha all’attivo diverse partecipazioni a rassegne pianistiche, eseguendo numerosi concerti tra cui quelli per le Associazioni Musicali: “M. Quintieri”, “ICAMS”, “Foyer des Arts”, “F.I.D.A.P.A”, “AssociazioneBach” di San Calogero. Dal Luglio 2014 collabora con l’Associazione “Ars Lab”, ente parallelo alla Fondazione Pavarotti, per il quale ha tenuto concerti in giro per il mondo. “Nel nostro cuore – dichiarano fieri – non per campanilismo, portiamo le nostre origini e l’amore per la Calabria”. La produzione è della Lp Production.

Un’opera ‘rock’

Il titolo dello spettacolo sembra al quanto appropriato: “Amore–Opera Show” perché in fondo “l’amore è un’opera”. Oltre i tre artisti, si esibiranno talenti dello scenario musicale calabrese e special guest non ancora svelati. Sarà un’opera rock, tra canto lirico e chitarre graffianti. Un concerto evento che vuole essere la prima tappa di un possibile tour in giro per i teatri fuori regione. Iniziare dalla Calabria significa voler dimostrare amore verso questa terra. “Abbiamo il privilegio di calcare palcoscenici importantissimi. Sono tanti i contesti nei qualici siamo esibiti, da Broadway all’Arena di Verona. Ma il piacere di esibirci nella nostra regioneè immenso. Ci emoziona tanto! Infatti abbiamo subito accettato la proposta della Lp Production. Porteremo un’opera Lirica/Rock.” Queste le parole di Andrea Bauleo pronte a spiegare una serata evento che regalerà grandi sorprese ed emozioni.