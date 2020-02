Un nuovo progetto musicale cosentino: Wallace

Wallace sono: Ernesto De Luca (voce), Danilo Chiarella (basso), Antonio Chiarella (batteria) e Roberto Cortese (chitarra)

COSENZA – Wallace è un progetto nuovo e molto interessante, composto da un gruppo di rinomati professionisti di casa nostra. Non è solo un luogo comune, la musica è davvero un linguaggio universale e questa nuova formazione trasmette davvero tanta energia positiva!

“Ci conosciamo da sempre, siamo musicisti da sempre, abbiamo sempre e solo fatto musica, abbiamo suonato in lungo e in largo, viviamo di facce, di posti, di gestori di locali, di ragazze che preferiscono il Dj, di serate e notti brave. Dopo più di 20 anni di palchi grandi e piccoli, abbiamo deciso di mettere tutto il nostro “sfogo musicale” in questo progetto, anche se noi non siamo un “progetto”, siamo una famiglia ma senza nessuno che dica: “Questo non devi farlo”.

Siamo i Wallace, una RockBand, forse, contaminata da qualsiasi cosa ci piaccia o ci passi per la testa. La regola è non averne. Presto il nostro primo disco: “Molta panna molto zucchero”, fuori ovunque ma per il momento, beccatevi il nostro unico brano d’amor: Danyla. Stay Wallace!“

VIDEO