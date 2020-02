Pelle perfetta: mescola miele e caffè

Per avere una pelle sana e luminosa non è sufficiente detergerla e idratarla quotidianamente.

COSENZA – Cura della pelle, ci sono step ben precisi. Bisogna seguire una dieta corretta, garantire al corpo un sonno di qualità, fare attività fisica regolarmente e (cosa importantissima) tenere sotto controllo lo stress. A seconda del tipo di pelle possono essere necessari anche alcuni trattamenti addizionali, per esempio l’uso di uno scrub per eliminare le cellule morte o di una maschera nutriente per idratare. Possiamo divertirci in casa, ad esempio, con due semplici ingredienti: miele e caffè.

Il miele lascerà la pelle molto morbida e vellutata mentre il caffè funge da scrub naturale, risvegliando tutti i pori del viso. Per prima cosa si miscela un cucchiaino di miele con due cucchiaini ben riempiti di caffè macinato, poi si lascia a riposo solo cinque minuti. Il risultato è garantito!