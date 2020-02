Pasta o riso? L’eterno dilemma

Quando si è a dieta uno dei dubbi più frequenti riguarda la scelta dei primi, dei carboidrati, in particolare la domanda ricorrente è: meglio mangiare riso o pasta per riuscire a perdere i chili di troppo?

COSENZA – La pasta e il riso, sono una fonte calorica da tenere sotto controllo, ma della quale il nostro organismo non deve essere privato completamente ed hanno caratteristiche diverse. Vanno quindi consumati con moderazione: una porzione “dietetica” non deve superare i 70-80 grammi. Se guardiamo strettamente alla conta delle calorie, la pasta ne fornisce di più rispetto alla corrispondente quantità di riso: 100 grami di pasta di semola di grano duro a crudo forniscono circa 353 calorie, contro le 310 del riso.

LA PASTA

Nonostante il suo contenuto calorico leggermente superiore, la pasta ha alcune proprietà: contiene maggiori quantità di lipidi, proteine e fibre, mentre è più povera di acqua. Se siamo particolarmente golosi di pasta e non sappiamo rinunciarvi completamente, sforziamoci di controllare la dimensione delle porzioni e soprattutto scegliamo condimenti semplici. Preferiamo le varietà integrali ed evitiamo la pasta all’uovo, ancor più calorica.

IL RISO

Nonostante il suo indice glicemico più elevato, il riso ha alcune caratteristiche che lo rendono preferibile alla pasta. Oltre ad essere più digeribile, è privo di glutine e ha un potere saziante più elevato. Per contenere l’indice glicemico si possono scegliere le varietà di riso integrale, che garantiscono anche un migliore apporto di fibre. Inoltre il riso è indicato anche per chi soffre di celiaca. Esiste una dieta basata proprio sul riso che consente di perdere peso in una sola settimana, ma soprattutto di sgonfiare l’addome e depurare l’organismo. Le regole da seguire sono semplicissime: si basa infatti su un regime ipocalorico che prevede un piatto di riso al giorno, condito in diversi modi. L’ideale è scegliere il riso integrale poiché sazia di più, ha un indice glicemico più basso ed è più ricco di fibre.