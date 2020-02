Preghiere a San Francesco di Paola per chiedere una ‘grazia’

La preghiera è assolutamente vitale. Se vogliamo fare qualche progresso sulla via della vita, abbiamo bisogno di capire il motivo per cui dobbiamo pregare

COSENZA – La preghiera è fondamentale.

“O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto san Francesco da Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo ai vertici della santità, e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di seguire il suo esempio, per condividere con lui l’eredità promessa ai miti e umili di cuore. Per il nostro Signore”.

PREGHIERA A SAN FRANCESCO DA PAOLA

“O glorioso nostro protettore S. Francesco di Paola,

che fin dal tempo in cui viveste in questa terra

foste eletto da Dio ad essere strumento della sua bontà

ed onnipotenza nell’operar prodigi a beneficio di quei cristiani

che con viva fede ebber ricorso alle vostre preghiere;

deh! Volgete benigno lo sguardo ai devoti

che implorano la vostra intercessione.

Noi vi supplichiamo di aver pietà di noi

ed ottenerci da Dio le grazie

che meglio rispondono al bene spirituale dell’anima nostra.

Per quell’ardore di carità che infiammò il vostro cuore,

allontanate da noi tutto ciò che ci affligge.

Fate o Padre Santo, che sopra di noi trionfi la divina Misericordia,

la quale ci consoli con salutare liberazione, e con rassegnata pazienza;

e così l’una e l’altra ci serva di felice preludio

alla gloria eterna del Paradiso e Così sia”.

Tre Pater, Ave e Gloria.