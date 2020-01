Come la tecnologia cambia le nostre vite: piccole e grandi innovazioni dell’ultimo decennio

Nel corso degli ultimi anni, la tecnologia è riuscita a penetrare e a radicarsi nella vita di tutti i giorni, modificando drasticamente il modo di pensare e di vivere la quotidianità

La tecnologia, infatti, ha letteralmente rivoluzionato il mondo, spingendoci a vedere le cose in modo diverso. Pensando alla nostra routine quotidiana, è difficile immaginare di trascorrere uno o più giorni senza controllare lo smartphone.

Insomma, le innovazioni degli ultimi anni hanno modificato e modificano tuttora la nostra vita in maniera fondamentale, sia per quanto riguarda i piccoli cambiamenti che a grande scala. Vediamo dunque alcuni casi concreti che ci aiuteranno a capire l’impatto e l’influenza della tecnologia nella nostra vita quotidiana.

I servizi di streaming

Al contrario di pochi anni fa, al giorno d’oggi possiamo guardare qualsiasi tipo di contenuto in qualsiasi momento. Dai film, alle serie tv o alle notizie, il web è oggi pieno di contenuti audiovisivi pronti a essere consultati in qualsiasi momento. Quello odierno, infatti, non è più il mondo in cui è solo la televisione a trasmettere notizie, ma chiunque può informarsi autonomamente tramite internet.

La lettura digitale

Al giorno d’oggi, con tablet ed E-reader, possiamo dire di avere un’intera biblioteca in tasca. Tramite questi strumenti rivoluzionari, infatti, i libri diventano digitali e prendono il nome di e-book, file leggeri che possono essere riprodotti grazie a moltissimi strumenti. Anche la lettura, come tante altre cose, è stata rivoluzionata dalla tecnologia.

Gli assistenti vocali

Alexa, Siri, Cortana e molti altri: i nostri cellulari e le nostre case sono sempre pronti ad ascoltarci e fare ciò che chiediamo loro in modo rapido ed efficiente. Gli assistenti vocali sono diventati rapidamente una realtà in grado di aiutarci nella vita di tutti i giorni.

Le sigarette elettroniche

Anche fumare non è più come un tempo. Oggi, infatti sono state sviluppate quelle le sigarette elettroniche. Decisamente più salutari rispetto alle sigarette tradizionali, hanno anche una marcia in più: questi dispositivi mettono a disposizione molti aromi, Blu ad esempio offre diversi gusti di liquidi per sigaretta elettronica. Fino a pochi anni fa nessuno si sarebbe mai aspettato di poter fumare una sigaretta che non lascia cattivi odori ma che, al contrario, profuma di menta, vaniglia e tanto altro.

I Social Network

Al giorno d’oggi, la vera domanda non è “ci sei su Instagram?”, bensì “come ti chiami su Instagram?” I social network sono entrati nella nostra quotidianità, creando una rete di persone costantemente connesse tra loro sempre più grande.

Gli e-commerce

Per acquistare qualcosa non si deve più obbligatoriamente uscire di casa e recarsi in tanti, diversi, negozi. Oggi, è sufficiente una connessione internet per acquistare praticamente qualsiasi cosa da casa, per poi vedersela recapitare da un corriere.