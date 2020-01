“La questione della razza”, mostra documentaria all’Archivio di Stato

In occasione del Giorno memoria 2020 l’Archivio di Stato di Cosenza offre ai visitatori una mostra documentaria

COSENZA – S’intitola “La questione della razza”, la mostra documentaria promossa per il Giorno della memoria, il 27 gennaio 2020 dall’Archivio di Stato di Cosenza; un’opportunità per i visitatori di ripercorre uno dei periodi più tragici della nostra storia. Un appuntamento annuale per far riflettere le nuove generazioni sulla discriminazione razziale che ebbe come epilogo censimenti degli ebrei, accertamenti di razza, divieti ed espulsioni, leggi razziali, internamento nei campi di concentramento. Per non dimenticare. La mostra documentaria resterà aperta fino al 20 febbraio 2020 e sarà visitabile in orario d’ufficio.