Mika: unico concerto per Calabria e Sicilia, al Palacalafiore

Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi nel suo straordinario show. Imponente l’allestimento, che si avvale di una scenotecnica da mille e una notte.

COSENZA – Grande attesa in Calabria e Sicilia per il concerto di Mika del prossimo 8 febbraio 2020 al Palacalafiore di Reggio Calabria, unica eccezionale tappa nell’estremo sud del “Revelation Tour” prodotto per l’Italia da Barley Arts, lo spettacolare tour mondiale della popstar britannica di origine libanese. La conferma della tappa calabrese ha scatenato l’entusiasmo dei numerosissimi fan non solo di Reggio, ma dell’intera regione e di tutta la vicina Sicilia, spesso lontani dai grandi eventi mondiali. La tappa reggina sarà anche l’ultima in Italia del lungo tour, che poi proseguirà in Olanda, Francia, quindi Nuova Zelanda, Australia e, ancora, Giappone e Corea, per tornare in Europa a luglio, per altre date in Francia e Belgio.

“Per la Calabria – afferma il promoter Ruggero Pegna, che ha inserito l’evento nel suo storico Festival “Fatti di Musica” – è un un evento musicale internazionale straordinario, che si colloca tra i più prestigiosi effettuati negli ultimi anni a Reggio: da Sting a Elton John, da Mark Knopfler a Max Weinberg della scorsa estate. Stiamo ricevendo numerose prenotazioni anche da Messina, Catania, Palermo e da altre città siciliane. Credo che sia non solo un concerto, ma uno degli show musicali più belli, coinvolgenti ed emozionanti, davvero imperdibile!”.

Intanto, i vari brani del nuovo album dal titolo My Name is Michael Holbrook hanno subito scalato le classifiche di tutto il mondo, diventando dei successi internazionali, come Ice Cream, Tiny Love, Sanremo, Tomorrow, quest’ultimo inciso anche in italiano. La popolarissima star di origine libanese, eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica che si è articolata in diverse attività, dal design alla realizzazione di grandiosi show televisivi come “Stasera CasaMika” su Rai2 e X Factor in Italia o The Voice in Francia, ha deciso di tornare totalmente sulla musica. A dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon Motion, lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, il nuovo progetto arriva dopo quattro album in studio, uno in concerto sinfonico, una raccolta antologica, ventitre singoli e quattro DVD live, che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre dieci milioni di dischi venduti.

Frutto di due anni di scrittura tra Miami, Londra e la campagna toscana, My Name Is Michael Holbrook ci porta a scoprire l’essenza dell’identità di Mika, a partire dal suo nome anagrafico, passando per i rapporti familiari e un bagaglio di piccole e grandi esperienze, tra momenti di leggerezza e struggenti episodi chiave della sua vita e della sua famiglia, come spiega Mika stesso: “Sono andato alla ricerca di chi potevo essere se non fossi stato Mika. Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista.”

“Anche il titolo del tour – dice Mika – si collega al mio percorso di ricerca identitaria che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. E’ uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto. In Italia, poi, per me è una vera emozione viaggiare da un estremo all’altro della penisola. Con Stasera CasaMika vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire a casa vostra. Verrò bussando alla vostra porta, città per città. Spero che mi accoglierete con il vostro entusiasmo!”.