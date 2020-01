Depurarsi a tavola, bastano 15 giorni e qualche piccola astuzia

La scelta migliore per depurarsi è riequilibrare, con un’alimentazione sana

COSENZA – Depurarsi è la parola d’ordine del periodo. Chi partiva con un peso nella norma prima delle feste non ha bisogno di mettersi a dieta ora. Per 2-3 chili, invece, basta tornare ad un’alimentazione corretta. Le diete estreme sono illusioni. L’ accortezza principale in questo periodo è controllare le porzioni. Tutte le confezioni di cibi al supermercato sono provviste di una tabella nutritiva. Informiamoci sempre. Possono bastare 15 giorni di disintossicazione: sgonfiarsi, depurarsi e perdere quello che abbiamo accumulato sarà semplice.

Un piccolo trucco che fa davvero bene. Al mattino è buona norma bere acqua calda con un succo di mezzo limone ed un cucchiaino di miele. Va consumata ancora prima di fare colazione e non appena preparata per evitare che le vitamine contenute nel limone evaporino.

Colazione

Prepariamo un frullato di mela o di pera, con foglie di sedano fresche, spinaci, avocado, cannella, zenzero in polvere e latte vegetale d’avena per poter frullare bene il tutto.

Pranzo

Leggera e salutare, scegliamo l’ insalata. Come secondo piatto è perfetto qualcosa di semplice, alternando tra carne di pollo o tacchino, pesce e legumi.

Merenda

Possiamo scegliere una piccola porzione di frutta secca, ad esempio noci, mandorle o nocciole, oppure un frutto fresco.

Cena

Questo è pasto in cui di solito ci lasciamo andare e mangiamo di più. Scegliamo una porzione abbondante di verdure cotte in padella, al vapore o in purea, accompagnate da uova o da un po’ di formaggio fresco. Al termine del pasto, potreste consumare un frutto.