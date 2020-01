Cinghios Group, il loro primo inedito è ‘Malocchio’

‘Malocchio’ è una canzone leggera, in pieno stile Cinghios. “Grazie alla leggerezza siamo sempre stati liberi di osare”.

COSENZA – Cinghios Group: un fenomeno che si rinnova. Valentino, Marco, Daniele e Domenico doppiano cartoni animati, spezzoni di film, cantano e discutono rigorosamente in dialetto calabrese/cosentino, sono ormai diventate delle web stars. Dopo un tour nelle principali piazze calabresi ed in tanti locali, ecco una nuova esperienza. “Malocchio è una provocazione. Ci piace anche fa riflettere, alla nostra maniera”

Secondo lo psicologo Stuart Vyse “la superstizione è un’azione in contrasto con la scienza”. Eppure milioni di persone in tutto il mondo continuano a credere che venerdì 13 porti sfortuna, che vedere un gatto nero sia un cattivo presagio e che toccare ferro porti bene. E’vero, tantissime persone sono superstiziose e lo sono indipendentemente dalla loro cultura, razza, etnia, classe sociale o professionale. Ritroviamo le superstizioni in tutte le popolazioni del mondo e in una grande varietà di forme. Quando adottiamo un comportamento superstizioso ci aspettiamo che il nostro atto influenzi gli eventi futuri. In realtà, questo accade di rado e la statistica ce lo dimostra. Di conseguenza, la relazione tra superstizione ed evento atteso è del tutto casuale.

In ‘Malocchio’ i Cinghios Group esasperano in modo goliardico la superstizione, ancora ‘troppo’ radicata nella cultura popolare. La colpa di avvenimenti spiacevoli viene spesso attribuita a soggetti esterni che emanano una sorta di energia negativa , dovuta all’invidia nutrita nei confronti di chi conduce una vita agiata e comunque legata a beni materiali. I Cinghios cercano in tutti i modi di esorcizzare questo male ricorrendo persino ai vecchi metodi tradizionali come lo “sfascino”. I loro video sono cliccatissimi, fanno il giro del social e delle app di messaggeria istantanea in pochi istanti collezionando centinaia di visualizzazioni. “E’ stato un modo carino per metterci alla prova – commentano – anche perchè in musica abbiamo sempre giocato e ci piace l’idea di continuare”.