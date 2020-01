Il primo gennaio scorso al Roccella Jazz la Francesco Caligiuri Orchestra ha inaugurato il 40° anno di attività del festival

ROCCELLA IONICA (RC) – Sono tutti calabresi i musicisti che compongono la Francesco Caligiuri Orchestra che ha presentato il concerto “Arcano Mare” dove il leitmotiv della serata era basato sull’interculturalità presente nel bacino del Mediterraneo. Un’operazione che è stata realizzata dal leader Francesco Caligiuri, che si è occupato degli arrangiamenti e delle composizioni per l’organico, e del direttore artistico Vincenzo Staiano per un concerto dal forte impatto culturale per la scena calabrese e italiana del jazz, poiché la formazione dell’orchestra è stata commissionata appositamente per il concerto di Capodanno che apre i quarant’anni del Roccella Jazz festival (Rumori mediterranei).

Francesco Caligiuri (sax soprano, sax baritono, clarinetto e flauto dolce), ha raccontato questa esperienza ai microfoni di Rlb, anticipando anche l’uscita del disco a breve dei brani eseguiti

ASCOLTA

Nel repertorio, arrangiato e composto da Caligiuri appositamente per questo organico, viene messa in risalto la poliedricità musicale dell’orchestra. I brani riportano l’ascoltatore a sonorità presenti in tutta l’Europa e in tutta l’America, un pò com’è stata la storia del festival di Roccella. È un meeting-pot musicale che è riuscito soltanto grazie alla presenza di validi musicisti.

In Calabria ci sono delle realtà importanti che, grazie all’impegno di tutti, si evolvono verso un’unica direzione: quella della Cultura. La nostra terra può essere un fiore all’occhiello del panorama artistico nazionale. Il modo di comporre e arrangiare musica di Francesco Caligiuri è completamente aperto a tutti gli stili presenti nel mondo, lui afferma che la musica sia unica e che il jazz, in particolare il jazz europeo, è appunto lo stile che al meglio può contenere il concetto di interculturalità del popoli.

I musicisti sono tutti calabresi:

Francesco Caligiuri (sax soprano, sax baritono, clarinetto e flauto dolce)

Federica Perre (voce)

Alessandro Castriota Scanderbeg (voce)

Luigi Paese (tromba)

Paolo Bennardo (tromba)

Giuseppe Oliveto (trombone)

Gianluca Bennardo (trombone)

Mario Gallo (tuba)

Giuseppe Santelli (piano)

Carlo Cimino (contrabbasso)

Francesco Montebello (batteria)