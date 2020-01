Risate e cosentinità con i personaggi di Scalercio in “Uno, Nessuno e Centulire”

L’attesa dello spettacolo è a base di ‘cuddruriaddri’. Tre date tutte dedicate al “cugino” di Dipignano recentemente scomparso. Al centro ci sono risate e sorrisi e una città descritta da Nunzio Scalercio in tutte le sue grottesche contraddizioni

COSENZA – Ultima replica ieri sera, per lo spettacolo di Nunzio Scalercio “Uno, Nessuno e Centulire”, per raccontare attraverso sketch, monologhi, canzoni, tutti gli stravaganti quanto particolari ‘volti’ della città di Cosenza. Una carrellata di personaggi, presentata e ‘moderata’ dalla simpatia dell’attrice Annarita Laganà, che va dal Commissario Montegiordano al politologo internazionale Mikuz Luttwag passando per il “parco trafficante” Pablo Gaviria Chittipigli Escobar e Silvano al grido di “Santa Teresa, c’è solo Santa Teresa“.

Non manca mai l’attualità della città negli spettacoli di Scalercio, che presenta come scenografia anche la famosa “ruota panoramica” con tanto di “M” al centro. L’influencer Pier Micuzzu Maria scatta selfie con gli spettatori e racconta i festini e i viaggi in barca. Una città rappresentata in tutte le sue contraddizioni, le sue nefandezze, di paradossi. Ancora una volta l’ironia di Scalercio sbanca e riempie per il terzo appuntamento del suo spettacolo il Teatro dell’Acquario.

Con Nunzio Scalercio si ride, si ascolta, si riflette, si esce dal teatro con la consapevolezza che tra tutti i guai e le vicende positive e negative che riguardano la città di Cosenza, dal dissesto alle elezioni, dalla spazzatura alla ruota panoramica, c’è qualcuno che è in grado di rendere tutto questo uno spettacolo, per vivere qualche ora dimenticando la realtà cosentina ma assaporandola con ironia. Il tutto dedicato alle famose polpette di carne e alla pasta e fagioli di Natale Barone, il “Cugino” di Dipignano, scomparso i primi di dicembre.