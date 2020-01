Il nuovo anno si apre con un evento prestigioso e ricco di orgoglio. Tre tenori calabresi in concerto.

COSENZA – “L’anno che verrà – Il Concerto” manca davvero pochissimo all’evento. Andrea Tanzillo, Federico Veltri e Stefano Tanzillo sono cantanti lirici, tenori in piena attività concertistica e operistica. Presenti nei maggiori teatri italiani e stranieri. Un vero e proprio vanto per la nostra regione. Tantissime esperienze anche televisive come Opera OnIce, Cento anni per l’arena di Verona, giusto per citarne qualcuna. Collaborano, inoltre, con la Fondazione Luciano Pavarotti da diverso tempo. “Siamo sempre con la valigia in mano, tanti sogni da portare sul palcoscenico ma nel cuore la nostra Calabria”.

Federico Veltri, tenore, racconta ai microfoni di Rlb i dettagli del concerto

Ad accompagnarli nel tour musicale, sarà il talentuoso Maestro Andrea Bauleo, pianista. Un curriculum di tutto rispetto. “L’anno che verrà è nato come un gesto d’amore per la nostra gente, che tanto ci supporta e incoraggia attraverso i social. Vogliamo stringerci ai nostri amici, semplicemente in musica come abbiamo sempre fatto”. A condurre l’evento sarà Luigi Perri. Non ci rimane che augurare un in bocca al lupo a loro, e rimandarvi tutti a domani presso l’Auditorium Palacultura di Rende, su via Rossini, alle ore 19.

Oggi pomeriggio, intanto, per consentire la vendita delle ultime prevendite rimaste e per far conoscere a tutti quelli che passeggeranno su corso Mazzini alle 17, il trio ha promosso un flash mob per invitare al concerto di domani. Una sorpresa per assaggiare il loro concerto in programma domani da non perdere.