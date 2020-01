Sesso ascellare: la nuova ‘tendenza’ tra i giovani, spopola sul web

A portare alla ribalta l’argomento del sesso ascellare è stata l’ uscita al cinema del film “Ritratto della giovane in fiamme”

Il sesso ascellare (armpit sex o mascalagnia) è una tendenza sessuale in voga soprattutto tra giovani. Esiste da tantissimo tempo ma, negli ultimi mesi, è sempre più di tendenza. Non è, dunque, una novità: basta dare un’occhiata al web per capire quanto l’argomento sia considerato interessante dagli adolescenti. Il giochino dell’ascella può dunque non esser altro che un modo gentile di avvicinarsi al sesso per gli inesperti, i giovanissimi appunto, che nell’amore come dappertutto, giustamente iniziano per tentativi. Il sesso ascellare evita le possibili conseguenze indesiderate come ad esempio malattie sessualmente trasmissibili, perdita della verginità, gravidanze indesiderate.

E’ una parafilia feticista che si manifesta quando una persona prova piacere sessuale alla vista o al contatto con le ascelle. Va dal “licking” dell’ascella del partner, alla simulazione della penetrazione. Può essere considerata un sostituto della penetrazione e dei preliminari tanto nei rapporti uomo/donna quanto in quelli donna/donna oppure associata ad altri preliminari.

Le ascelle, ricche di feromoni, sono una zona erogena con forte attrazione erotica. E’ un ambiente tendenzialmente umido, simile a quello vaginale, altrettanto eccitante e piacevole. C’è chi è feticista del piede e chi dell’ascella, che in quanto a odori nulla hanno da rimproverare ai più tradizionali luoghi del piacere.