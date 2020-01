Gennaio 2020: da Brunori a J Ax, tutte le uscite musicali

Per elencare i dischi che aspettiamo per il 2020, si può in parte affidarsi alle uscite già annunciate e in parte alle indiscrezioni che circolano in rete

COSENZA – Gennaio si è aperto ufficialmente con “Disco 1”, EP che vede riunire 7 emergenti della scuderia Honiro Ent. Cannella, Matteo Costanzo, passando per CiaoSonoVale, Leyla, Francesco Morrone, Grein e Matteo Alieno. Un lavoro che mette davvero insieme alcune delle giovani promesse della musica italiana.

Uscita in programma per venerdì 10, l’atteso ritorno di Brunori Sas, alla sua quinta fatica discografica intitolata “Cip!”. L’album è anticiparto dai singoli “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”. A tre anni di distanza dal grande successo riscosso da “A casa tutto bene”, fresco di firma con Island Records, Brunori rompe il silenzio con il suo primo album in major.

In programma per venerdì 17, invece, la pubblicazione del secondo album di inediti de I Desideri, duo composto dai fratelli Salvatore e Giuliano, in uscita con “96/97″, nel quale sarà contenuto anche l’ultimo singolo “Al buio“. Atteso per la stessa data il nuovo lavoro di Dario Faini, alias Dardust, vincitore in veste di co-autore della passata edizione del Festival di Sanremo, uno dei producer più richiesti del momento, fuori con il suo terzo disco strumentale intitolato “Storm and drugs”.

Chiudono il mese di gennaio le uscite in programma per venerdì 24. Il pianista Ezio Bosso pubblica “Grazie Claudio”, in occasione dei sei anni dalla scomparsa del Maestro Abbado. “Imperfetto” di Thomas e “ReAle” di J-Ax. E’ il suo sesto album di inediti da solista del rapper. Il nuovo progetto arriva a tre anni esatti dall’uscita di “Comunisti col Rolex” in coppia con Fedez. All’interno ben diciotto tracce, tra cui vari featuring. Sergio Sylvestre, Il Cile, Jake La Furia, Paola Turci, Enrico Ruggeri e Max Pezzali, giusto per citarne alcuni.