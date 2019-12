Aiello: ‘La mia ultima storia’ è certificato disco d’oro

Il brano, estratto dall’album “Ex Voto”, è un’intensa ballad che esprime l’anima malinconica di Aiello

COSENZA – Aiello continua a raccogliere consensi. La musica cantuatorale, ha ottenuto una nuova fama negli ultimi anni, portando alla ribalta anche artisti molto interessanti. Uno di questi è proprio lui. ‘La mia ultima storia’ racconta la fine di una storia e la necessità, per chi l’ha vissuta, di correre lontano, alla ricerca di nuove emozioni. L’artista si sofferma su quei ricordi nostalgici impossibili da dimenticare: Parigi, l’ultima neve a Roma, i profondi occhi verdi da cui adesso, con un paio di scarpe nuove, tenta di fuggire.

Per il cantautore cosentino, il 2019 si conferma un anno ricco di traguardi. Ci sono volte nella vita in cui nonostante tu sia convinto che sia il momento giusto i fatti ti sbattono in faccia una realtà diversa. Ad Aiello per esempio è successo così. Tanta gavetta, tanta strada, prima di arrivare a sentirlo davvero vivo nel cuore “il suo momento”. Le anteprime live di Milano e Roma, infatti, hanno registrato il tutto esaurito in meno di 48 ore, la data di Napoli dell’Ex Voto Tour 2020, in programma il 6 aprile, è già sold out, il brano ‘Arsenico’ ha raggiunto 11 milioni di stream su Spotify e 5.9 milioni di visualizzazioni su YouTube e “La mia ultima storia” ha collezionato quasi 7 milioni di stream.