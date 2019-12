Natale e le sue assenze: quel posto vuoto che ci ricorda chi non c’è più

Non facciamoci sopraffare dalla malinconia e concentriamoci su chi c’è oggi accanto a noi a dare luce e magia al nostro natale



COSENZA – La magia del natale, per eccellenza la festa dedicata ai bimbi e soprattutto alla famiglia. Nella maggior parte delle famiglie, tuttavia, manca un “pezzo” e ci si ritrova a festeggiare con un posto vuoto a tavola e nel cuore. E quindi al famoso pranzo di natale in cui tutti dovrebbero essere riuniti, la malinconia ha il sopravvento: ecco che si riflette su quel posto vuoto che riempie la maggior parte dei nostri pensieri. Quella sedia che non verrà occupata, quel piatto che non verrà messo, quella presenza che mancherà al tavolo.

Sembrerà di vivere sospeso e che il resto intorno a noi scorra senza che possiamo fare nulla per fermare anche un solo attimo. L’unico desiderio è che passi il più in fretta possibile perché l’assenza conta più della presenza. Scorreranno dinnanzi agli occhi tutti i natali passati assieme, tutti i momenti in compagnia, i discorsi e le risate. Ma anche le presenze meritano la nostra attenzione. Nel natale si celebra una nascita, una nuova luce, non un caro buio. E questo non si può dimenticare. La sedia vuota non la riempirà mai nessuno, ma forse la sedia accanto può regalarci sorrisi indimenticabili. E allora non facciamoci sopraffare dalla malinconia e concentriamoci su chi c’è oggi accanto a noi a dare luce e magia al nostro natale.