Ad Acri domani e il 28 e 29 dicembre, la V edizione del Presepe Vivente

ACRI (CS) – L’associazione culturale “il Faro – Pietro Fusaro” prosegue la tradizione del Presepe Vivente nei giorni 26-28 e 29 dicembre alle ore 16:00, giunta alla quinta edizione che, nel celebrare la nascita di Gesù Bambino, si sviluppa in un percorso che riproduce fedelmente la vita contadina tipica del territorio. Nell’incanto di uno scorcio naturale,incastonato tra le montagne e con la vista sul mare, è possibile proiettarsi anche solo per un momento, in un’altra epoca.

Nel passeggiare tra le vie del Presepe Vivente di c.da Guglielmo di Acri, si potranno udire il fabbro che martella, i falegnami pronti a tagliare la trave, il ciabattino intento ad incollare le suole, le lavandaie che inamidano le lenzuola, le filatrici che tessono lalana, i pastori che producono il formaggio,i soldati romani a cavallo per le viedel borgo…tutto con la percezione nell’aria dei profumi delle pietanze preparate nell’osteria…

Ogni scena è stata curata nei minimi dettagli, in un cammino affascinante che conduce alla capanna del Cristo. La particolarità di questo Presepe è anche la dimensione, dal momento che si snoda lungo un percorso naturalistico tra bosco di leccio e macchia mediterranea. I luoghi saranno impreziositi da arredi d’epoca, luci e musica di sottofondo.

Per i visitatori, la possibilità di rivivere a tutti gli effetti, l’atmosfera dell’antica Betlemme, diventandone quasi parte integrante! Quest’ultimi potranno degustare il vino custodito nelle botti dall’oste, riscaldarsi ai fuochi accesi sui bordi della strada, cedere il passo ai centurioni che controllano la sicurezza tra la folla o assaporare il pane caldo appena sfornato e i cullurielli. Saranno presenti, oltre alle autorità civili e militari, alcuni ospiti di eccezione come il modello Simone Curto e Antonio Perrellis nelle vesti di Re Magio e soldato romano. Per chi ha già vissuto questa esperienza, la sensazione è stata quella di tornare indietro nel tempo, non come semplice spettatore, ma partecipe in prima persona della quotidianità di un tempolontano, ma sempre vicino ai nostri cuori. Un presepe non da visitare ma da vivere.