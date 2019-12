“Uno, nessuno & Centulire”, il 28 e 29 dicembre il nuovo spettacolo di Scalercio

“Uno, nessuno & Centulire”, è il nuovo spettacolo di e con Nunzio Scalercio e Annarità Laganà in programma il prossimo 28 e 29 dicembre

COSENZA – Quante anime ha il cittadino bruzio? Esiste un “tipo” che può racchiuderne tutte le caratteristiche o per descriverlo c’è bisogno di individuare più di una tipologia di caratteri? Nunzio Scalercio cercherà di raccontarcene alcuni il 28 e 29 dicembre alle ore 21 sulle tavole del teatro dell’Acquario di Cosenza nello spettacolo “Uno, nessuno & Centulire”. Sul palco si materializzeranno il politologo internazionale Mikuz Luttwag (parente di secondo grado, da parte del padre, di Edward Luttwag), il “parco”-trafficante Pablo Gaviria “Chittipigli” All’Escobar, l’astuto Commissario Montegiordano, il pio Silvano e molti altri.

Nunzio Scalercio ha illustrato alcuni dei dettagli e delle curiosità sullo spettacolo ai microfoni di RLB

Tutti a rappresentare, messi insieme, quello spicchio di umanità che racchiude in un modo o nell’altro lo spirito bruzio. A presentare e fare gli onori di casa sarà l’attrice Annarita Laganà, a cui toccherà intervistare ciascun personaggio che si avvicenderà durante le due serate. Subito dopo Natale, quindi, non avremo tempo di digerire la pasta con la mollica che sarà pronto un altro ricco cenone fatto di personaggi strampalati e racconti paradossali. Tutto all’insegna della risata che ci impone, in ultimo, di soffermarci a pensare alle cose che, in questo lembo di terra tra il Tirreno e lo Jonio, ci piovono addosso e con cui siamo costretti a interagire.

