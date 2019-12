Il disco natalizio “E’ nato per te” di Rosa Martirano con i ragazzi di Ghetto Gospel

La presentazione si terrà martedì 17 dicembre, al Chiostro di San Domenico; si tratta di un disco di canti natalizi. I proventi della vendita del disco saranno devoluti in beneficenza

COSENZA “E’ nato per te” è il titolo del disco di canti natalizi che sarà presentato martedì 17 dicembre, alle ore 18,15, nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico. L’iniziativa, nata da un’idea della cantante cosentina Rosa Martirano, è promossa, in collaborazione con il Comune di Cosenza, dall’Associazione culturale “Martirano”.

“Non è un concerto – tiene a sottolineare la cantante Rosa Martirano – ma la presentazione del disco nel quale figurano 10 brani inediti la cui musica è scritta da me, mentre i testi li ho composti in collaborazione con i ragazzi del Ghetto Gospel che si sono molto impegnati per questo progetto. Ovviamente aggiunge Rosa Martirano – si canterà pure, ma quel che è più importante sottolineare, ed è l’obiettivo al quale teniamo maggiormente, è la finalità benefica dell’iniziativa, in quanto i proventi dalla vendita del disco saranno impiegati per la realizzazione delle Opere di Dio a cura di Don Antonio Abbruzzini, con gli operai della Divina Misericordia del Convento di S. Antonio a Pietrafitta”.

Alla presentazione del disco interverranno la Presidente della Commissione cultura di Palazzo dei Bruzi Alessandra De Rosa, il parroco di Pietrafitta Don Antonio Abbruzzini, la Presidente dell’Associazione culturale “Martirano”, Rosa Martirano, ideatrice del progetto, l’ingegnere del suono Alessandro Guido, la giornalista Francesca Pecora e, ovviamente, tutti gli interpreti delle canzoni natalizie contenute nel disco “E’ nato per te”. La manifestazione potrà contare su una moderatrice d’eccezione: Mary Poppins!