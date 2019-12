Arredare casa: un giusto mix tra coerenza di stile e personalità

Arredare casa può essere divertente. Ogni elemento deve essere in armonia con gli altri e con le nostre necessità.

Arredare casa: tutti gli step da seguire per ottenere uno stile coerente e d’atmosfera. Basta solo individuare la “nostra idea”. E sia che siamo noi stessi o un architetto a scegliere, è opportuno non perdere mai di vista i nostri desideri e cosa rende per noi gli spazi piacevoli e funzionali. L’arredamento è sempre più spesso una questione di ricerche su Google, di bit e di pixel: secondo i dati del settore, infatti, il 56% degli italiani compra l’arredo per la propria casa su Internet.

Rinnovare l’arredamento di casa ci aiuta a ricaricare la mente, donandoci nuove energie. Il cambiamento stimola il pensiero divergente, ci risveglia, rendendoci più stimolati. Chiediamoci quali comodità cerchiamo. La coerenza è fondamentale, ma ovviamente qualche follia creativa ogni tanto è concessa. Facendo delle scelte cromatiche e di stile nette, che si ripetono di stanza in stanza, avremo una casa in linea con i nostri gusti e bisogni. Il materiale gioca un ruolo importante, in quanto deve garantire resistenza, resa e funzionalità oltre che decorare e definire il design. Periodicamente è opportuno eliminare il superfluo per dare armonia. Manteniamo solo ciò che corrisponde al nostro stile.

Le cose lasciate a vista, dobbiamo fare in modo che abbiano un’estetica il più possibile omogenea. Legno, fibre naturali, dettagli in pelle danno autenticità e senso di accoglienza. Per gli spazi piccoli, scegliamo soluzioni di storage a vista. Basta un cesto per riporre cuscini e coperte o per contenere quello che non usiamo. Verrà percepito come elemento decorativo e sarà funzionale. Dare un tocco di novità all’ambiente quotidiano è semplice: inseriamo elementi nuovi e facciamo qualche piccolo cambiamento nei vecchi, seguendo gli ultimi trend dell’interior design! Basta davvero poco per cambiare completamente, giocare, stravolgere.

Ricordiamo anche che non c’è atmosfera senza verde: non dimentichiamo le piante!