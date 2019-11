La testata del letto è l’elemento protagonista nell’arredo della camera più intima della casa. In vista di un rinnovo ci sono diverse possibilità di scelta. Scopriamole!

La testata del letto detta la personalità della stanza, dominando l’atmosfera. I materiali, i colori, le stoffe e le forme identificano infatti quella ideale per noi. A chi non piace conoscere le nuove tendenze in fatto di design? Sono davvero tantissime le idee che possiamo raccogliere per arredare, ad esempio, la nostra camera da letto!

La camera da letto è la stanza più intima della casa e racconta molto su chi siamo. Una volta erano tutte uguali: sulle pareti si attaccavano solo i quadri e, al più, le foto incorniciate. Oggi ( per fortuna) le cose non sono più così. Le idee circolano, la proposta è cresciuta e le possibilità di personalizzarle svariate.

La testata del letto regala personalità

È stato provato come otticamente, ad esempio, optando per letti con testata, la stanza risulti più grande. Potrebbe rivelarsi una vera e propria chiave di svolta. Vediamo un pò qualche idea originale! Forse un po’ “visto” ma molto in voga, è l’utilizzo degli stickers da muro. Personalizzare sarà semplicissimo, poco costoso e dal grande impatto, grazie a piccole scritte e disegni di tutti i tipi, fotografie o dipinti. In questo modo, difatti, il risultato sarà creativo e dinamico. La testata del letto dà carattere. In vista di un rinnovo ci sono diverse possibilità di scelta. Usiamo un vecchio mobile e scomponiamolo fino ad ottenerne pezzi riutilizzabili, come un’anta di un armadietto. Possiamo tingerla o semplicemente lasciarla grezza. Appendendolo al muro avremo in tal modo ottenuto una decorazione molto particolare. Da provare!

Rivestiamo la testata con un altro tessuto. È un lavoro che non richiede troppo sforzo, bastano un minimo di manualità, un po’ di fantasia, pochi strumenti e qualche idea creativa. Oppure appendiamo un pannello luminoso. Le lampade creano un fascio di luce e regalano un’atmosfera davvero suggestiva. Anche un piccolo arazzo può diventare decorazione per la testata del letto. Stendiamo in modo analogo il tappeto alla parete a mò e fissiamolo bene ai lati. Forse un po’ “retrò” ma sicuramente d’effetto! Avete mai pensato, infine, ad un grande specchio sulla parete della testata del letto? Questa scelta permette di aumentare la rifrazione della luce e dare maggiore profondità allo spazio.