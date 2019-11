“Arte e solidarietà per la lotta alla Poliomielite”, il Rotary per Leoncavallo

Parte il progetto artistico musicale per i giovani in programma domani, sabato 16 Novembre alle ore 10.30 presso il Museo Leoncavallo di Montalto Uffugo

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il Rotary Club di Cosenza presenta un importante progetto dedicato al compositore Ruggero Leoncavallo di cui quest’anno ricorre il centenario della morte (1919 2019) che nasce con lo scopo di celebrare la figura del compositore, legato al territorio calabrese, nello specifico a Montalto Uffugo, e diffondere la cultura musicale ed operistica nelle giovani generazioni.

Insieme al Rotary Club Cosenza partecipa no anche i club rotariani di Montalto Uffugo Valle Crati, Rende, Mendicino Serre Cosentine, l’E Club Calabria International e l’InnerWheel. Il progetto sarà realizzato con la partnership artistica dell’Associazione Culturale Polimnia e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montalto Uffugo.

L’azione progettuale, che si svilupperà nel corso del 2019-2020, ha come elemento fondante la presenza di esperti e musicisti in diverse scuole presenti sul territorio di pertinenza dei Club che aderiscono al progetto. Ciò si rende opportuno per programmare incontri specifici e mirati ad una conoscenza della figura del compositore Leoncavallo, della sua opera “calabrese” Pagliacci e di altri elementi che possano determinare una maggiore conoscenza storica ed artistico musicale.

“E’ un progetto nuovo ha ribadito il presidente Rotary Club di Cosenza Francesco Leone perché, per la prima volta, oltre a concerti e conferenze previste, le scuole ed i giovani cantanti saranno elementi principali di un obiettivo di confronto e ricerca su una cultura musicale di ampio respiro come quella operistica che consentirà loro di partecipare ad una masterclass di perfezionamento in canto e a diverse borse di studio”.

Domani, sono previsti, tra gli altri, gli interventi del Sindaco di Montalto, Piero Caracciolo per i saluti istituzionali, quelli del Presidente Leone, di Matteo Fiorentino, responsabile del progetto per il Rotary Club di Cosenza, di Luigia Pastore Presidente dell’Associazione Polimnia. Coordina il M° Francesco Perri.