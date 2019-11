“Anche io sono un berlinese”, il progetto-omaggio ai cittadini di Berlino – VIDEO

“Anche io sono un berlinese” è un omaggio ai cittadini di Berlino. Il pubblicata ufficialmente oggi 9 novembre 2019, in occasione del 30esimo Anniversario della caduta del Muro.

COSENZA – “Anche io sono un berlinese” è la prima opera della collana “Questa è la mia storia”. A raccontarsi saranno uomini e donne che, da quella domenica mattina del 13 agosto 1961, appresero il Dramma: un muro di cemento armato di circa 160 km tagliava quartieri, abitazioni, cimiteri, posti di lavoro, tutto quello che incontrava lungo il suo corso. Dalla narrazione al canto, dalla musica alle immagini, per rappresentare la prima opera della collana, un’iniziativa che ha vita nella Storia; voci inerenti a fenomeni e tematiche legate alla storia, dai tempi più antichi a quelli contemporanei.

Ad illustrare i dettagli del progetto ai microfoni di RLB il Maestro Mario De Lio e l’attore Francesco Conti

La storia non va solo insegnata, lastoria deve essere trasmessa attraverso esperienze di vita, racconti dei testimoni, perché occorre vivere emotivamente gli eventi per avvicinarsi ad essi e comprenderli nel profondo. I ragazzi oggi sono costretti a familiarizzare frettolosamente con concetti importantissimi, e le pagine dei libri, da sole, rischiano spesso di rendere sterili concetti come sofferenza e devastazione. È necessario rafforzare l’impegno, trovare nuove vie di contatto, per la trasmissione della conoscenza.

Maria Dora Palermo, docente di lettere nelle Scuola Secondaria di Primo Grado e autrice di testi letterari e musicali (spesso realizza opere insieme ai suoi studenti), dà voce alla sua esigenza: Emozionare attraverso la storia. La storia diventa così uno strumento, l’essere umano deve emozionarsi per riuscire a far suo un avvenimento che non ha vissuto. Solo così riesce a vivere empaticamente, nel cuore di ogni cittadino, di ogni soldato, poi dei capi di Stato. La musica costituisce invece lo stimolo di una risposta emotiva; essa possiede un intenso potere evocativo in grado di coinvolgere l’interiorità dell’individuo.

“Le canzoni solitamente nascono per raccontare delle storie; queste canzoni rappresentano la nostra grande responsabilità: la Memoria”. La musica, attraverso composizioni contestualizzate del M° Mario De Lio, pianista, compositore e arrangiatore di rilievo, completa questo viaggio esplorando il panorama musicale delle varie epoche e delle varie culture, e consente di scoprire nuova musica al di fuori del proprio comfort zone. E’ risaputo quanto la musica influenzi umore ed emotività, ma anche la concentrazione, l’ispirazione per nuove idee o l’incremento delle nozioni acquisite e lo sviluppo dell’analiticità.

La collana completa sarà rivolta a coloro che operano nella progettazione di eventi culturali, esposizioni e percorsi museali, formazione, ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali. Ai docenti di scuole d’ogni ordine e grado, docenti universitari, educatori musicali, associazioni, fondazioni; a chiunque si occupi di animazione e formazione o cerchi nuovi modelli d’interpretazione, con interesse ad una conoscenza attiva e partecipativa.