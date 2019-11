Ricette dello chef: funghi rositi al forno con patate della Sila

I colori e i sapori dell’autunno e soprattutto della Sila. Questa settimana una ricetta gustosa e saporita

Oggi vediamo come preparare un gustoso piatto con i funghi rositi al forno con patate della Sila igp.

Ingredienti per 4 persone:

600 gr di funghi Rositi

600 gr di patate Silane IGP

300 gr di mollica di pane raffermo

1 aglio

1 peperoncino

prezzemolo tritato

sale e pepe q.b.

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Puliamo per bene i funghi passiamoli velocemente sotto l’acqua corrente. Peliamo ora le patate e tagliamole a rondelle sottili per poi lasciarle nell’acqua. Nel frattempo prepariamo l’interno con la mollica del pane, l’aglio tritato, una parte del prezzemolo tritato, regoliamo di sale e pepe e amalgamiamo il tutto in una ciotola.

Prendiamo una teglia antiaderente e iniziamo con un filo d’olio e una base di mollica. Poi disponiamo uno strato di patate e funghi; ancora mollica e filo d’olio e continuiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti. Terminiamo con la mollica e il filo d’olio.

Preriscaldiamo il forno a 180° e inforniamo per 20/25 minuti a seconda del forno se è ventilato oppure no, quando sopra vedremo una bella crosticina spegniamo, serviamo il piatto caldo cosparso dal rimanente prezzemolo e uniamo anche un filo d’olio. Se vi piace il piccante possiamo condire con l’olio di oliva al peperoncino.