A Cosenza fotografia, arte e moda anticonvenzionale (PROGRAMMA)

Art Fabrique “Metamorfosi” il 4 settembre al Chiostro di San Domenico

COSENZA – Promozione del territorio attraverso fotografia d’esposizione, moda trasversale e performance. Tutto pronto per Art Fabrique “Metamorfosi” l’evento che si terrĂ il 4 settembre a Cosenza nel Chiostro di San Domenico. Una manifestazione che lega arte, fotografia e moda anticonvenzionale. Giunta alla sua terza edizione rappresenta prima factory di contaminazione delle arti visive, che arriva alle grandi realtĂ nazionali. Un contenitore di idee utili a diffondere la cultura visiva in Calabria nato da un’intuizione della fotografa intimista e concettuale Stefania Sammarro della Ania Lilith Gallery che vedrĂ la realizzazione, attraverso un catalogo online, di una visione che appartiene a professionisti, giovani e talenti del territorio cosentino e calabrese che hanno scelto, dopo varie esperienze anche all’estero, di concepire una nuova forma di immagine e di cultura in Calabria. Art Fabrique vuole essere un punto di riferimento per tutti i nuovi talenti del mondo della fotografia, del fashion designer, del makeup che vogliono far emergere un tipo di comunicazione differente, inerente principalmente alla moda, all’arte, alla performance. Protagoniste saranno le donne ritratte con braccia intrecciate con foglie, visi pietrificati sovrastati da rovi e rami, corpi immersi nelle acque, fiori che spuntano da mani o da capelli fluenti.Â

PROGRAMMA

Art Fabrique #Metamorfosi #03

4 settembre 2019 Chiostro di S. Domenico, Cosenza

– Ore 11.00

Workshop di fotografia a cura di Stefania Sammarro “Metamorfosi dei luoghi e della città attraverso la moda”

– Ore 17.00

Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto, dell’assessore Rosaria Succurro

Vernissage “Metamorfosi” con esposizione di Stefania Sammarro

Testo critico Metamorfosi, Roberto Sottile

Mostra collaterale di: Valerio Baldari, Umile Lionetti, Luana D’andrea

Installazioni: “Laboratorio d’artista”, con gioielli e arte di Valeria Cataudella; “Metamorfosi”, con la stilista Vincenza Salvino; “Angolo di Stile”, con atelier Da Gianfranca

– Ore 18.00

Flash Mob e defilè “Creative Wedding”, con abiti di Melina Baffa

– Ore 19.00

Presentazione del progetto Art Fabrique e del terzo catalogo “Metamorfosi”

Defilè con lo stilista Filippo Laterza (Special Guest)

Presenta Rosa Cardillo

Allestimento con la collaborazione dei partner: Oasi Verde, Lanificio Leo, Rovito Katia design.