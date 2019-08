Mendicino, boom di presenze a Monte Cocuzzo. Il 29 i Sud Sound System

Tantissimi cittadini, visitatori, viaggiatori e turisti quest’estate hanno scelto il fresco della montagna mendicinese

MENDICINO (CS) – In tantissimi hanno trascorso le loro giornate su una delle vette più belle di tutta la Calabria, Monte Cocuzzo, a metà via tra l’aria urbana, le Serre Cosentine e la costa tirrenica. Un luogo dall’incantevole e dalla natura incontaminata, invaso da un vero e proprio boom di visitatori che hanno così potuto godere della bellezza di un luogo incantevole e dei servizi anche di ristorazione efficiente e accoglienti presenti nell’area picnic. In tanti si sono spinti fino alla vetta del Monte per poter osservare il tramonto del sole sul mar Tirreno e, nelle belle giornate di quest’estate, finanche ammirare sullo sfondo le isole Eolie.

Soddisfazione ha espresso il sindaco Antonio Palermo che ha parlato di «lavoro intenso di promozione del territorio svolto in questi anni, sta producendo ormai frutti visibili. Oggi Mendicino, il suo centro storico e la nostra Monte Cocuzzo – ha aggiunto Palermo – grazie anche all’intuizione di Radicamenti sono diventate mete tra le più note in Calabria. Invitiamo tutti i calabresi a Radicamenti 2019 che partirà giovedì 29 agosto e soprattutto a venire la mattina del 1º settembre fino al tramonto a Monte Cocuzzo per il più bel concerto che si tiene ormai ogni anno in tutta la Calabria. Sarà il coronamento di un’estate fantastica per la nostra Città ».

Prossimi appuntamenti:

29 Agosto – Sud Sound System

30 Agosto – Baba Sissoko, Mediterranean Blues, Tonino Carotone

31 Agosto – Morgan & Megahertz, Calabria Orchestra

1 Settembre – Puro Desiderio, Teresa De Sio