Ricette d’agosto, pasta anguria e limone

Un piatto fresco, un sapore che stupisce

Una ricetta fresca per l’estate: garganelli al limone zucchine e anguria. Un abbinamento molto particolare che vi stupirà .

PASTA ANGURIA E LIMONE

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di garganelli al limone

4 zucchine grandi

2 fette anguria

10 foglie di menta

Noce Moscata quanto basta

Sale e pepe quanto basta

Iniziamo la preparazione del piatto. Prendiamo le zucchine, laviamole e puliamole per bene, tagliamole a metà cuociamole in acqua bollente e salata per circa 10 minuti, quando sarà passato il tempo scoliamole. Prendiamo un bicchiere per mixer ad immersione e mettiamo al suo interno le zucchine, la noce moscata e la menta. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema omogenea.

In abbondante acqua salata caliamo i nostri garganelli aromatizati al limone e facciamoli cuocere per 6/7 minuti. Nel frattempo prendiamo una padella e saltiamo l’anguria con un filo di olio e un pizzico di sale per circa 5 minuti. Nel frattempo quando sarà pronta la pasta scoliamola e mettiamola in una ciotola. Aggiungiamo la crema di zucchine ed un filo di olio e amalgamiamo il tutto per bene, mettiamo anche l’anguria a cubetti che avevamo passato in padella amalgamiamo il tutto e serviamo al centro. Una ricetta dal contrasto dolce salato che non vi deluderà tutta da provare.

