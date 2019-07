Leggere fa bene: è un ottimo esercizio, mantiene in allenamento la memoria, allarga gli orizzonti e regala buon umore

Leggere fa bene alla salute, lo dice la scienza. I romanzi non hanno vitamine e antiossidanti, non prevengono malattie cardiache, è vero, ma è innegabile sia un toccasana. Un passatempo intelligente e unʼottima compagnia. Pare infatti che chi legge, indipendentemente dagli stili di vita, viva mediamente due anni in più rispetto a chi non tocca foglio. Leggere con regolarità , produce un aumento della connettività tra le diverse aree cerebrali, comprese quelle deputate alla elaborazione linguistica, mantenendo il cervello in buona salute. Esercita la memoria e più in generale tutte le funzioni cognitive.

Leggere prima di andare a dormire è un’ottima abitudine per diversi motivi, primo fra tutti il suo potere di conciliare il sonno e renderci più calmi e sereni. Basta inquietudine o angosce. Secondo i dati emersi da alcune ricerche, la lettura di romanzi ha fatto registrare un calo dei sintomi in pazienti affetti da ansia e depressione. Rilassa i sensi e tiene a distanza affanni e fatiche della giornata. Leggere aiuta ad affrontare la paura del fallimento e a comprendere che i dolori fanno parte della vita.

La lettura presenta un numero così importante di benefici, che sarebbe impossibile elencare tutti. Le parole nuove inoltre si andranno ad aggiungere a quelle che costituiscono il vocabolario quotidiano. Esprimersi bene e in modo articolato è d’aiuto anche in ambito lavorativo e saper parlare con sicurezza davanti ad una persona importante, può essere stimolante per l’ autostima. “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro.” Parola di Umberto Eco.