Il costume racconta il tuo corpo. Scegli quello giusto

La forma di costume da bagno più adatta alla nostra silhouette, valorizza le nostre forme e nasconde, se è il caso, qualche difettuccio.

COSENZA – Il costume racconta di te. S è vero che il corpo ideale e perfetto non esiste, possiamo fare molto per amare il nostro, mostrandolo al meglio delle sue possibilitĂ . Ecco una guida con tutti i trucchi per scegliere il modello piĂą adatto al tuo fisico e i consigli per affrontare la prova costume con lo spirito giuste perchĂ©, anche se sei una donna formosa, il segreto è amarti e sentirti bella in spiaggia per goderti al massimo la tua vacanza. Pronta per iniziare?

Valorizzare il proprio corpo in costume da bagno? Basta scegliere il modello giusto per il proprio fisico con astuzia e strategia senza tralasciare stile e tendenze. Per nascondere rotondità e imperfezioni non occorrono necessariamente abiti, parei, pantaloni e così via. Il trucco sta tutto in tagli, colori, fantasie, spalline e nelle scollature

FISICO A MELA – Chi ha questa silhouette ha di solito gambe lunghe e sottili e qualche rotondità sull’addome e sui fianchi. Il costume intero può essere una valida soluzione, specie se dotato di una bella scollatura sexy, ma vanno bene anche costumi due pezzi che portino a focalizzare l’attenzione sulla parte alta del corpo. Meglio per il pezzo di sotto un costume a tinta unita, mentre il reggiseno può essere anche monospalla. Per lo slip meglio evitare anche i modelli a pantaloncino che “tagliano” la figura, ma anche quelli troppo sgambati, che lasciano in evidenza gli eventuali “rotolini.

FISICO A PERA – Le donne a pera sono caratterizzate da spalle strette e fianchi generosi: anche in questo caso, meglio far confluire l’attenzione sulla parte alta del corpo, magari con un due pezzi con il reggiseno a balconcino, oppure a triangolo da fermare intorno al colo, anche arricchito da pizzi e rouches. Per dissimulare i fianchi “morbidi”, paradossalmente è meglio utilizzare uno slip con i laccetti rispetto a quelli a vita troppo alta, in modo da non mettere troppo in evidenza le cosce e il girovita.

A TRIANGOLO – Per chi ha le spalle larghe e i fianchi stretti, la soluzione ideale è un costume con le spalline sottili, che sia intero o due pezzi. Va benissimo anche il bikini a vita alta, che “riempie” i fianchi e nasconde l’addome, e magari con un reggiseno push up, per “aiutare” un seno poco prosperoso. Meglio evitare invece i costumi dal taglio troppo sportivo, tipo piscina o da nuotatrice, che evidenziano esattamente gli aspetti che vorremmo mitigare. Le fantasie sono perfette, soprattutto quelle piccole: sì anche alle righe verticali.

SILHOUETTE A CLESSIDRA – Vita stretta, fianchi morbidi e seno prosperoso: sono le forme della donna mediterranea per eccellenza. Fatte salve alcune accortezze, come bikini troppo ridotti che non ”coprono” a sufficienza e reggiseni che tendono a scappare via, chi ha il fisico a clessidra può indossare praticamente tutto e perfino osare un po’. Sono ottimi i mono pezzo sgambati (senza eccedere) e le belle scollature, i reggiseni a balconcino o con la scollatura a cuore. Unica accortezza: i bikini con lo slip a triangolo e con i laccetti sottili non è l’ideale: meglio preferire i modelli con l’allacciatura a fiocchetto.

FISICO A RETTANGOLO – Chi ha questa conformazione di solito ha un fisico asciutto e longilineo. In pratica può osare tutto, compresi i bikini micro, le brasiliane più audaci e il trikini. Quest’ultimo tra l’altro, aiuta a dare un po’ di volume, che in questo caso non guasta. Unica accortezza: scegliamo modelli e fantasie il più femminili possibile, per esaltare la gentilezza del corpo e smussare gli eventuali spigoli.