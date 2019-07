Ci siamo.“Rifugi inCantati, musica, escursioni e gastronomia sulle vette silane” voluto dal G.A.L. Sila Sviluppo dopo la prima parte che si è tenuta a marzo, sta per tornare insieme al gran concerto della Bandabardò.

COSENZA – Rush finale per Rifugi InCantati. Sulla cima di Monte Curcio, a Camigliatello Silano, domenica 14 luglio, a partire dalle ore 12.00 la Sila sarĂ protagonista di un evento che si appresta a diventare memorabile sia per la risposta che sta arrivando dalle prevendite, dalle prenotazioni nelle strutture ricettive e dal coinvolgimento nei social.

Un evento reso possibile grazie all’impegno del G.A.L Sila Sviluppo e alla collaborazione della rete di imprese di Silautentica, Destinazione Sila, il Comune di Spezzano della Sila e dell’Arsac.

Alle ore 12 di domenica si potrà salire con la funivia del Tasso nell’area concerti dove ci saranno gli stand del percorso del gusto. Poi la musica dei Moti rivoluzionari e di Leon Pantarei & Renanera e, alle 15, il grande concerto della Bandabardò al suo ritorno in Sila per una festa che passerà alla storia della montagna. Grazie alla rete di Destinazione Sila è ancora possibile prenotare il soggiorno nelle strutture convenzionate a prezzi più che accessibili. “Rifugi InCantati” si inserisce in un contenitore più ampio, “Sapori e Colori lungo le sponde dei laghi silani”, progetto che gode del finanziamento dalla Regione Calabria previsto per eventi culturali storicizzati di carattere nazionale (Azione 1.1)

L’obiettivo del G.A.L Sila Sviluppo è promuovere il territorio in tutti i suoi aspetti attraverso eventi artistico-musicali che diventino attrattore per valorizzare i beni ambientali e naturalistici all’interno del Parco Nazionale della Sila. L’intento, inoltre, è quello di valorizzare la montagna e accogliere i turisti in Sila come alternativa e affiancamento al mare calabrese. Costo del biglietto, compresa risalita, € 15,00, ingresso gratuito sino a 12 anni.