AttorInCorso stasera in scena al Teatro dell’Acquario

Va in scena al Teatro dell’Acquario, stasera, l’esito del laboratorio teatrale per adulti tenuto da AttorInCorso dal titolo “Mediazioni condominiali”, per la regia di Lucia Catalano.

COSENZA – AttorInCorso stasera in scena. Il laboratorio, iniziato a ottobre è stato tenuto dalla stessa regista e da Luca Gelsomino. Importante e fondamentale il contributo per la messa in scena finale di uno degli allievi del corso Pavlos Paraskevopoulos. Un condominio e i suoi segreti. Mura domestiche che diventano un enorme contenitore di storie e personaggi che si incontrano e si scontrano sui testi di autori quali Karl Valentine e Achille Campanile. Coppie giovani, anziani che raccontano le loro storie quotidiane ingannando e ingannandosi, tradimenti, gelosie e riappacificazioni. L’eterno contrasto uomo-donna in un contesto familiare, dove usurai, pettegole e macabre adolescenti fanno da cornice. Quest’anno il laboratorio per adulti si cimenta in piĂą testi, si confronta con piĂą autori portando in scena le loro veritĂ e i loro stati d’animo. “Mediazioni condominiali” nasce dall’esigenza di indagare sulle fragilitĂ e i limiti di ciascun individuo narrandole in scena con sarcasmo e ironia. Il laboratorio per adulti riaprirĂ le iscrizioni nel prossimo settembre. Sul palcoscenico saliranno Antonietta Cappelluzzo; Marie-JosĂ© D’alessandro; Brunella D’Angelo; Federica Domma; Giusi Folino; Elio Lappano; Domenico Massenzo; Federica Nicosia; Pavlos Paraskevopoulos; Rodolfo Perri e Lucia Zaccato.